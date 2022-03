El crudo testimonio sobre cómo escapó de Ucrania el misionero Alvarenga

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El misionero Fabricio Alvarenga, ex Vélez, es uno de los futbolistas argentinos que se encontraban trabajando en Ucrania al momento del estalllido de la guerra con Rusia, por lo que se encuentran entre las miles de personas que evacúan el país. En su caso, optó por la salida más recomendada, Polonia, y fue su novia brasileña, Aline Vittorazzo, quien fue la primera en contar las peripecias que debieron pasar para lograr huir.

“Fabri, Manu, Meg y yo estamos en un auto, junto con una familia que nos ayudó. No puedo dormir, tengo dolor en el pecho sabiendo que mis amigos están afuera y aún no han encontrado refugio”, contó la pareja del jugador de Rukh Lviv. También, con tres grados bajo cero de temperatura, relató: “Mis pies y piernas están tan fríos. Estoy en un coche, con la manta de Meg en las piernas, y no hace nada de calor. Estoy entrando en pánico”.

“El bus que nos llevará a pasar la migración dice que llega a las 6. El hombre (padre de familia que nos ayudó aquí) vino a dejar a la familia para abordar este bus y tendrá que volver a Lviv, porque es ucraniano y no dejan que los hombres ucranianos salgan del país”, fue otra parte del crudo relato.

Por su parte, Alvarenga relató que “tuvimos que hacer 80 kilómetros en 16 horas dentro de una trafic con compañeros brasileños. Era un caos, mucha gente en las calles son sus niños y las valijas. De los 80 kilómetros, hice 16 kilómetros caminando con muletas para salir de Ucrania”

En su cuenta de Instagram, el misionero compartió una imagen en la que se lo puede ver abrazando a su esposa, junto a su hija y atrás de ellos tres banderas de Polonia, luego de haber cruzado la frontera. Alvarenga durante la pretemporada en Turquía se rompió los ligamentos y en los próximo días deberá ser operado de la rodilla

“Ucrania ha estado sufriendo estas amenazas de ataques desde 2014, por lo que la gente no creía que esta vez el ataque realmente sucedería. Hasta el día anterior al inicio del bombardeo, Ucrania había llevado una vida normal y los ucranianos nos decían que tuviéramos la seguridad de que esto era normal y que no pasaría nada”, repasó.

Finalmente, el grupo integrado por la pareja pudo llegar a Polonia: “Un cansancio gigantesco, físico y psicológico. Gracias a Dios por pasar por la migración. El ejército en la frontera está prohibiendo fotos, videos... Tercer día sin comida, pero confieso que no tengo hambre... Toda esta situación sin duda trae un sentimiento más fuerte que cualquier otra necesidad física... ¡El objetivo es escapar de la guerra a toda costa!”.