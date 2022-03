Covid: repuntó la vacunación en chicos de 3 a 11

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:05hs.

El inicio del ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena desde el primer día impone además del desafío de afianzar contenidos, reforzar la vacunación anticovid en niños y adolescentes. El año pasado las cifras no fueron del todo alentadoras teniendo en cuenta que sólo el 26,6% de los estudiantes de entre 3 y 17 años tiene completo el esquema de vacunación.

Ante ese escenario, las autoridades educativas y sanitarias buscarán darle continuidad a los operativos en las escuelas, siempre con consentimiento informado y firmado por los padres o tutores. En simultáneo a la vacunación extramuro siguen abiertos y con stock disponible los diferentes vacunatorios a lo largo y a lo ancho de la provincia.

A diferencia del cierre del año 2021 en cuanto a vacunación , en los últimos quince días algunos indicadores marcan una tendencia positiva. Entre el 16 de febrero y el 1° de marzo, 7.679 niños de entre 3 y 11 años recibieron la primera dosis contra el coronavirus. Es decir, se puede interpretar que en las últimas dos semanas se aplicaron, en promedio, unas 500 vacunas por día.

Según el reporte de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, hasta el 1° de marzo, 104.933 niños en edad escolar con y sin factores de riesgo, recibieron por primera vez la vacuna anticovid mientras que el 16 febrero, esa cifra era de 97.254 dosis.

Para la población de 3 a 11 años, hasta ayer, se destinaba únicamente la Sinopharm, de origen chino, mientras que para los chicos de 12 a 17 años, se destinan Pfizer o Moderna. En tanto, en la actualidad, ya está disponible en los vacunatorios la Pzifer pediátrica, pero sólo para chicos de entre 5 y 11 años, tal cual lo autorizado por la Anmat

“Se utilizará en la población de 5 a 11 años, en esquemas homólogos. La estrategia es aplicar a quienes aún no hayan iniciado esquemas. Por el momento no se van a hacer esquemas heterólogos. Es decir, quien tiene una dosis de Sinopharm, se tendrá que aplicar dos dosis de Sinopharm”, explicó en diálogo con El Territorio, el ministro de Salud, Oscar Alarcón. O sea, por el momento la Pfizer pediátrica no está aprobada para combinar con otras vacunas. El primer lote de la vacuna ampliamente solicitada por padres y tutores llegó a Misiones el miércoles. Se trata de 14.500 dosis.

Asimismo, todavía no se sugirió desde la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) la aplicación de la tercera dosis en la población infantil, ya que se está “evaluando la evidencia científica”, aclaró Alarcón.

En cuanto a la población de 12 a 17 años, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó a principios de febrero a la dosis de refuerzo, como lo había recomendado la Conain el 26 de enero. Misiones se sumó a esta disposición y abrió la convocatoria a demanda, es decir, sin turno. Los chicos deben llevar únicamente DNI y carnet de vacunación.

La tercera dosis en adolescentes es para quienes ya han transcurrido cuatro meses o más desde que se aplicaron la segunda dosis. Las vacunas que se administrarán como refuerzo en este grupo etario serán Moderna o Pfizer, de acuerdo a la disponibilidad.

Esquemas incompletos

Un punto que destacó el ministro es que aún hay mucha gente sin completar esquemas de vacunación. Para citar un ejemplo, en los chicos escolarizados en nivel inicial y primaria, 59.470 tienen dos dosis de un total de 104.933.

“Estamos apuntando a que se completen segundas y terceras dosis. Hay muchas gente aún sin completar”, insistió.

De acuerdo a datos de la cartera local, Misiones ya lleva 2.005.353 de dosis aplicadas. De 944.335 que recibieron la primera dosis, 759.110 fueron a buscar la segunda, por lo que todavía hay 185.225 misioneros con esquema incompleto frente a este virus, que cambió el mundo hace dos años.

En Argentina, segú la última actualización del Monitor de vacunación se distribuyeron 101.977.490 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 93.795.139: 40.373.323 de la primera dosis y 36.431.692 de la segunda. Además, 3.039.480 personas fueron vacunadas con dosis adicional y 13.950.644 con dosis de refuerzo.



Población escolar vacunada

El Consejo General de Educación dio a conocer a fines del año pasado la población escolar inmunizada. De 353.612 estudiantes en la provincia, en 2021, entre 3 y 17 años, 163.609 (46,2%) tienen colocada la primera dosis del fármaco anticovid y apenas 94.249 (26,6%) tiene completo su esquema inmunitario.

Desdoblando esos datos y teniendo en cuenta la división que hace Salud Pública respecto de las edades, hay 214.386 chicos de 3 a 11 años que acuden al nivel inicial y primaria en la tierra colorada y el 38% (81.466 niños), tienen una dosis de la vacuna y el 18% (38.589 niños), tienen ambas.

En tanto, hay 139.226 chicos de entre 12 y 17 años en el sistema educativo. De ellos, el 59% (82.143) se colocó una dosis y el 40% (55.690), completó su esquema.

Responsabilidad del adulto Si bien aún no se recomienda el pasaporte sanitario para el ingreso y permanencia en los establecimientos de educación obligatoria -así se estableció en la última reunión del Comité Científico-, la inoculación en niños y adolescentes sigue siendo baja en la provincia y, por ello, tanto las autoridades de salud como las de educación insisten a padres y tutores que no dejen de vacunar a sus chicos y ese es justamente uno de los grandes desafíos para este ciclo lectivo.

Tal es así que los operativos de vacunación en los establecimientos escolares continuarán durante este año, tal como se había iniciado en septiembre de 2021.

Para esto, a través de una resolución del CGE, se habilitará la presentación, a través del cuaderno de comunicaciones, del consentimiento -o el rechazo- de padres o tutores para la inmunización contra el coronavirus de los estudiantes dentro de las escuelas.



En cifras

59.470

niños de entre 3 y 11 años, tienen esquema completo de vacunación anticovid; de un total de 104.933 que se aplicó la primera dosis.

Relacionado

Misiones notificó una muerte después de nueve días