Enrico, el italiano de 74 años que recorre el mundo en bicicleta

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Enrico Corno tiene 74 años, es italiano -de la región de Lombardía-, y desde los 60 años comenzó a recorrer el mundo a bordo de su bicicleta. En esta oportunidad, decidió a principios de año iniciar un itinerario desde Rosario a Brasil, de allí a Uruguay y concluir en Buenos Aires. En esta travesía es acompañado por su amigo Sebastiano Andresi, que es oriundo de Don Torcuato, Buenos Aires.

En su hoja de ruta, los hombres hicieron una parada en la localidad de Montecarlo y acamparon un día en el predio del Apart Hotel Terrazas del Paraná. Durante su estadía algunas personas se acercaron a conocer historias de sus periplos arriba de las dos ruedas.

“Siempre hice todas mis diligencias en bicicleta, iba a trabajar en ella, la usaba para hacer trámites y demás. Después comencé a visitar algunos países cercanos en Europa junto a mi esposa”, contó.

Además, relató: “Hace un tiempo los dos (su esposa y él), estuvimos en Ecuador y ahí conocimos a Adriano que también estaba viajando en bicicleta con su novia. Nos hicimos amigos y ahora emprendimos viaje de Buenos Aires a Florianópolis. Tengo vuelo de regreso a Italia en abril, así que veremos qué nos depara el destino”.

Es la tercera vez que viaja por América Latina, es propietario de un emprendimiento turístico en una estación de esquí en Lombardía y ademas tiene una pensión de donde se solventa para realizar los viajes. No fija con mucha antelación los viajes, sólo se sienta y mira qué rutas puede hacer y en qué países y emprende viaje. No lleva un registro de cuántos kilómetros lleva recorridos, confesó.

“Vine de Italia con mi bicicleta en avión hasta Buenos Aires con todas las cosas necesarias para el viaje, que no son muchas, pero sí lo necesario para no cargar tanto la bicicleta con peso y el viaje sea mas cómodo”, explicó. En su recorrido no fijan un lugar determinado, cuando les gana el cansancio se detienen y acampan en algún sitio para dormir unas horas y luego seguir viaje.