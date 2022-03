Ser asertivo, la clave para la buena comunicación

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:05hs.

De nada sirve hablar y hablar si lo que se dice no deja claro ningún mensaje. De aprender a comunicarse asertivamente se trata la jornada que se dará hoy en el primer piso del Hotel Continental, donde la doctora en Comunicación Mar Castro profundizará en algunas estrategias para aprender a relacionarse de una mejor manera.

Castro es española, asesora internacional en Comunicación Ejecutiva, docente universitaria, entre otras tareas, y llegó a Posadas para una jornada intensiva que tendrá inicio hoy a las 9. Se trata de dos módulos con ejes específicos, el primero, de 9 a 12 tendrá como temas principales a la comunicación asertiva, el liderazgo profesional y la oratoria emocional. El segundo módulo, de 16 a 19 tendrá como objetivo ampliar saberes en NETiqueta y en la gestión de marca personal en redes sociales.

La comunicación asertiva es útil “en el ámbito profesional y personal. En el trabajo, cualquiera que sea tu trabajo y con independencia de con quien te relaciones -con personas horizontales, me refiero a que tengan los mismos cargos, o bien donde haya verticalidad, cargos por encima o cargos por debajo- y con tu pareja, con tu familia o con tus amigos. No hay nada más bonito que ser capaz de decir eso que tu defiendes, en lo tu crees pero además siempre sustentado por tesis, por argumentos, pero demostrándole al otro que tu respetas lo que piensa, que no es tu opinión la que debe imponerse”, explicó Castro.

Ser asertivo permite mantener relaciones efectivas y afectivas con los demás, donde se puede expresar ideas, propósitos, intereses respetando los ajenos. Es una comunicación que favorece el bienestar en las relaciones y, en este sentido, la doctora explicó que uno de los primeros pasos para comenzar a comunicarse mejor es poner límites.

“Lo primero es tener claro qué mensajes quieres lanzar, tener claro en qué contexto te mueves y después siempre poner límites, porque lo que hace una persona asertiva no es provocar cambios sino que lo que pone son límites. Puedo permitir que me pidas determinados trabajos pero no que me pidas gritando o de malas maneras. Una persona asertiva efectivamente tiene sus obligaciones, pero pone límites a ese tipo de situaciones y modos de conductas que no son tolerables”.

Si bien no se puede lograr que otra persona comience a comunicarse mejor, podemos ser el mejor ejemplo de cómo relacionarse con el otro. El respeto es fundamental para cualquier tipo de vínculo, según la comunicadora, “si tu te respetas conseguirás el respeto de los demás. Una persona asertiva hace que su expresión facial y su lenguaje corporal vayan acorde con su mensaje. No hay contradicciones, mira a los ojos, tienen el cuerpo alineado, todo va en consonancia y equilibrio con su palabra, todo es coherente, es una persona auténtica. Hay que hacer un trabajo interno, un trabajo de creérselo, de tener claro que nosotros nos tenemos que respetar y que los pensamientos crean realidades”.

Una comunicación concreta, sintética pero a la vez muy correcta, que refleja lo que se es e impone respeto. La imagen que se proyecta hacia el otro también debe mantenerse en todos los ámbitos y, por eso, Castro comentó “que todos estamos en las redes sociales, clientes, proveedores, patrocinadores y lo más importante es cómo nos presentamos a los demás. La imagen en el mundo físico tiene que coincidir con el mundo digital, hay que ser auténticos y coherentes y no sólo los profesionales, sino todas las personas. Hay que tener valores firmes y apoyarse en ellos”.

Que Mar Castro llegue a la ciudad tiene un trabajo de dos años -pandemia de por medio- por parte del comité organizador, integrado por Rosario Delgado, Rodolfo “Fito” Günther, Rosendo Viana y Rosita Recio, un grupo unido por la pasión de la comunicación.



Palabras para entendernos mejor

Comunicación asertiva: expresar ideas de manera concreta y correcta respetando la opinión de los demás.

Netiqueta: conjunto de normas de comportamiento general en internet.

Oratoria emocional: Habilidades que se tienen cara a cara, distintas a las que se dan frente a lo virtual.

Marca personal en redes: Características que nos definen y que se afianzan en las redes sociales.