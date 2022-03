Susana Roccasalvo, enamorada: “No lo esperaba, es mágico”

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Susana Roccasalvo, hace seis años vivió la durísima situación de perder a su esposo, Carlos Hlawaczek, debido a una enfermedad terminal. Hoy, se muestra feliz y lista para encarar una nueva etapa en su vida: el amor.

En su visita al programan de Flor Peña, la periodista se sinceró y le contó a Flor detalles de la relación amorosa que acaba de comenzar. “Ya pasaron seis años, pero estoy en un buen momento personal. Estoy en una relación”, y siguió: “Es de hace muy poco, un mes y pico. Lo conocí por gente en común. No nos habíamos visto personalmente, pero nos conocíamos. Él me había visto por la tele y yo por sus trabajos. No es del medio. No lo esperaba, fue un flash. Es muy mágico”.