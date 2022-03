Marilyn Manson contraataca: demandó a su ex Evan Wood, quien lo acusó de abuso sexual

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El rockero Marilyn Manson, acusado por varias mujeres por violaciones y torturas físicas y psicológicas, presentó una demanda contra su expareja, la actriz Evan Rachel Wood, en el Tribunal Superior de Los Ángeles por “falsedad maliciosa”.

En el escrito judicial, el artista cuyo nombre real es Brian Warner, alega que Wood y “su pareja romántica intermitente” Ashley Gore lo han “elegido públicamente” como un “violador y abusador, una falsedad maliciosa” que ha descarrilado su “exitosa carrera musical, televisiva y cinematográfica”.

La presentación, a la que accedió el portal Variety, afirmó que Wood y Gore se hicieron pasar por agentes del FBI “falsificando y distribuyendo una carta ficticia para crear la apariencia falsa de que las supuestas ‘víctimas’ de Warner y sus familias estaban en peligro, y que había una orden federal de investigación criminal en curso”.

Manson solicitó un juicio con jurado y acusa a la dupla por violación de la Ley Integral de Fraude de Acceso y Datos Informáticos y suplantación de identidad a través de Internet.

La acusación de Wood

La relación de pareja entre el músico y la protagonista de la serie “Westworld” comenzó en 2007, cuando ella tenía 18 años y él 36, y se extendió hasta 2010.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, lo denunció por primera vez Wood en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.

Y en enero de este año, la actriz dio nuevos detalles de lo vivido junto al músico y sumó nuevas acusaciones públicas mediante entrevistas y en sus redes sociales: “Habíamos discutido una escena de sexo simulada para un videoclip. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, me tomó de verdad. Nunca accedí a eso”, relató acerca de la filmación del video musical ‘Heart-Shaped Glasses’, registrado en 2007.

Así lo cuenta Wood en el documental de HBO ‘Phoenix Rising’. “No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no... Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos. Básicamente me violaron frente a la cámara”.

En su reciente demanda, Manson acusa a Wood y Gore de haber “reclutado, coordinado y presionado en secreto a posibles acusadores”. Gore, trabajó con Wood como parte de su impulso para aprobar una legislación para las víctimas de abuso.

Manson abordó las acusaciones públicas de Wood en Instagram en febrero y dijo que su arte y su vida “han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”.

En tanto, el letrado del músico, Howard King, dijo al respecto: “Presentamos esto ahora porque hemos podido reunir una abrumadora cantidad de evidencia, incluidos documentos y declaraciones de testigos, que prueban que las historias que Wood y su coconspiradora Gore han estado falsificando y difundiendo son vengativas y demostrablemente falsas”.