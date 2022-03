viernes 04 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Pamela Anderson (54) ha anunciado un documental biográfico para Netflix. La plataforma, por su lado, aprovecha el tirón mediático de la actriz digustada con el tono de la serie ‘Pam & Tommy’, que crece en popularidad.

Así, la rubia ícono de los 90 tendrá la oportunidad de contar “la historia real” de su vida.

Anderson anunció la noticia desde su cuenta de Instagram, con la publicación de una nota manuscrita en papel membretado de Netflix, que dice: “Mi vida / Mil imperfecciones / Un millón de percepciones erróneas / Malvado, salvaje y perdido / Nada que estar a la altura / Solo puedo sorprenderte / No soy una víctima, sino una sobreviviente / Y vivo para contar la historia real”.

Pamela Anderson comenzó su carrera como modelo en Vancouver (Canadá) en 1989, protagonizando una campaña publicitaria para la marca de cerveza Labatt y, a finales de ese mismo año posó para la revista Playboy. Luego se mudó a California, Estados Unidos, para continuar su trabajo de modelo y probar como actriz. Tras varios papeles secundarios sin mucha relevancia, en 1992 salió al aire el piloto de ‘Baywatch’ (‘Los guardianes de la bahía’), donde interpretaba a la socorrista CJ Parker. La serie la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la televisión.

En la cima de su carrera profesional, con ‘Baywatch’ siendo un éxito internacional y su primer papel protagonista en el cine a punto de estrenarse (‘Barb Wire’), la polémica llegó a su vida al publicarse sin su consentimiento una cinta casera con contenido sexual entre ella y su marido por aquel entonces, el batería de la banda Mötley Crüe, Tommy Lee.

La filtración de la cinta, y su distribución pirata por medio de páginas web en años de marcado machismo en la sociedad y en la industria audiovisual, truncaron las expecativas de Anderson por reconvertir su carrera más allá de la figura de sex symbol.

“Sin seriedad”

La serie de ficción ‘Pam & Tommy’ de Disney+ recrea el robo, la distribución y las consecuencias del famoso video íntimo, y tiene a la actriz Lily James interpretando a Anderson, Sebastian Stan como Tommy y, Seth Rogen como el hombre que robó y filtró el video.

A pesar de que la producción y la propia James intentaron contar con la aprobación de Anderson, ella no ha querido saber nada de la serie al considerar que no trataban el tema con la delicadeza y la seriedad que ella esperaba, incidiendo en el morbo y el sexismo que tanto daño le hizo en su momento.

Ahora Pamela tendrá la oportunidad de poder contar su versión de la historia y las consecuencias que le supuso la difusión del video, así como repasar su vida personal y su carrera.

Netflix ha publicado que el documental “presentará al icono de la cultura pop dejando las cosas claras mientras mira hacia atrás en su camino profesional y su viaje personal”.

Ryan White (‘The Keepers’) dirigirá el largometraje, mientras que el hijo de Pamela Anderson y Tommy Lee Brandon Thomas Lee ejercerá de productor.

Desde el entorno de la actriz, en diálogo con el sitio de espectáculos Entertainment Weekly, indicaron que: “En los años 90, un juez consideró que el cuerpo de Pamela era propiedad pública. No había duda de que la cinta era propiedad robada, pero el tribunal decidió que no era propiedad privada porque su cuerpo pertenecía al mundo. Pamela sigue siendo de alguna manera la excepción a la regla. Ella todavía está en juego. Eso está mal. Sí, son clips breves, pero para mí el aspecto más condenatorio es que ‘Pam&Tommy’ no sólo no contó la historia sino que recrea momentos dolorosos”.

Y agregó sobre la serie de ocho capítulos: “Ella nunca verá esto, ni siquiera en unos años. Tampoco vio el tráiler. Tommy no lo entiende. Él está en la misma mentalidad que tenía en ese momento: ‘que cualquier publicidad es buena publicidad’. Como amigo de Pamela, al menos nadie me volverá a preguntar si la cinta fue realmente robada”.

La palabra de Anderson

El resumen de la película de Netfix describe el proyecto como “un retrato íntimo incrustado en la vida de Pamela Anderson mientras mira hacia atrás en su camino profesional y personal y se prepara para los próximos pasos en su viaje”.