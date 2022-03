Llegó el lote de Pfizer pediátrica a Misiones: no se utilizará para combinar esquemas

jueves 03 de marzo de 2022 | 18:24hs.

El miércoles llegó a Misiones el primer lote de Pfizer pediátrica, ampliamente requerida por los padres. Se trata de 14.500 dosis.

Si bien ya está disponible en los vacunatorios, únicamente será destinada a chicos de entre 5 y 11 años, tal cual lo autorizado por la Anmat.

“Se utilizará en la población de 5 a 11 años, en esquemas homólogos. La estrategia es aplicar a quienes aún no hayan iniciado esquemas. Por el momento no se van a hacer esquemas heterólogos. Es decir, quien tiene una dosis de Sinopharm, se tendrá que aplicar dos dosis de Sinopharm” explicó en diálogo con El Territorio, el ministro de Salud, Oscar Alarcón. Es decir, por el momento la Pfizer pediátrica no está aprobada para combinar con otras vacunas.

Asimismo, por el momento no se sugirió desde la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) la aplicación de la tercera dosis en la población infantil, ya que se está “evaluando la evidencia científica”, aclaró Alarcón.

En cuanto a la población de 12 a 17 años, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó a principios de febrero a la dosis de refuerzo, como lo había recomendado la Conain el 26 de enero. Misiones se sumó a esta disposición y abrió la convocatoria a demanda, es decir, sin turno. Los chicos deben llevar únicamente DNI y carnet de vacunación.

La tercera dosis en adolescentes es para quienes ya han transcurrido cuatro meses o más desde que se aplicaron la segunda dosis. Las vacunas que se administrarán como refuerzo en este grupo etario serán Moderna o Pfizer, de acuerdo a la disponibilidad.