Escasez de ofertas de alquileres, mientras crecen los ofrecimientos para la venta de inmuebles

jueves 03 de marzo de 2022 | 14:10hs.

Con la vuelta a clases presenciales de los estudiantes universitarios crece la demanda de alquileres, pero el gran problema nace ante la escasez de alquileres y la cantidad de ofertas de venta de inmuebles.

En esa línea desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones, dieron a conocer que las ofertas de viviendas y departamentos se han incrementado con la pandemia, al igual que la venta de lotes.

“A nivel del país la oferta de inmuebles en alquiler es bajísima, no así los inmuebles a la venta el cual hay muchísimo”, dijo Julia Azoya, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones.

“Hay como una combinación rara en el que todos prefieren vender los inmuebles”, indicó y agregó “En la provincia, ayer -por miércoles- todo día tuvimos a estudiantes consultando por algún alquiler y no hay disponibilidad. Es un gran misterio el que todos hayan optado por la venta y no en el alquiler; y no pasa solo en Misiones sino que a nivel país no hay oferta de inmuebles en alquiler”.

En cuanto a un precio regular de un inmueble a la venta, Julia manifestó que rondan entre los 50 y 60 mil dólares: “las operaciones se hacen en pesos, pero se manejan más o menos en esas cifras que hoy en día es un precio que se maneja en el mercado estándar”.

Asimismo la integrante Cámara Inmobiliaria detalló que los lotes fueron más solicitados y vendidos durante la pandemia “fue como un resguardo de valor para muchos, algunos que ya sabían que no iban a poder ir de vacaciones o viajar optaron por comprar un lote”.

Ley de Alquileres

La ley de alquileres comenzó a regir en julio del 2020, desde ese momento hasta ahora hubo varios puntos en los cuales las partes no se pusieron de acuerdo.

En ese sentido, días atrás referentes del sector mantuvieron reuniones con legisladores misioneros para plantear sugerencias al respecto.

“Está bueno que se escuche a todas las partes, es una ley muy cuestionada. En gran parte no están conformes desde la Cámara Inmobiliaria en conjunto con la Federación inmobiliaria en la República Argentina se han acercado propuestas que consideramos que podría ser de alguna manera superadoras a la actual”, señaló y remarcó que esta oportunidad la reunión contó con todas las partes intervinientes: inquilino, propietario, corredores inmobiliarios entre otros.

Entre los puntos más cuestionados esta la duración de un contrato de alquiler que es de tres años, según dieron a conocer, se pretende que vuelvan a ser de dos años. “Consideramos que es un tiempo largo. Tanto el propietarios como el inquilino no están conformes con la duración del contrato, es por ello que pretendemos que vuelva a ser de dos años como lo era antes”, reconoció Julia.

Otro de los puntos a tratar es la actualización de precios, desde la Cámara Inmobiliaria pretende que vuelva a ser dentro de los seis meses y no anual como lo es en la actualidad. Argumentan que los propietarios quedan expuestos a aumentar el precio del alquiler de entrada para poder costear todos los servicios y no perder ante la inflación.

Sobre esto la vicepresidente explicó que “anteriormente la práctica era así, se acordaba con el inquilino y la actualizaciones de las tarifas eran cada seis meses. Ahora que es anual, el propietario tiene que prever otras cosas, como afrontar todos los servicios que tiene un ciudadano común y no perder contra la inflación. Por ello vemos que muchos alquileres que tienen un costo de entrada elevado”, cerró.