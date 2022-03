Peque Schwartzman, sobre la expulsión de Rusia de la Davis: “Los tenistas no tienen nada que ver”

jueves 03 de marzo de 2022 | 9:28hs.

El argentino Diego Schwartzman se mostró en contra de la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de expulsar a Rusia de los torneos de tenis por equipos, lo que le impedirá participar de competencias como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.

“A mí no me parece bien la decisión de ITF de sacar a los jugadores, que claramente se expresaron en contra de la guerra”, expresó el Peque en charla con los medios en la zona mixta antes de su participación en la serie ante República Checa por la clasificación al Grupo Mundial y aclaró: “Sí estaría de acuerdo si ellos estuvieran a favor de la situación actual, pero por lo menos los jugadores rusos que disputan la Copa Davis se expresaron públicamente. Ellos no tienen nada que ver”.

Por su parte, el tenista de 29 años, hizo pública su angustia por la escalada de violencia en esta guerra. “Es un desastre lo que está pasando. Ojalá que se terminé cuanto antes. Que haya un alto al fuego y que se termine. Está muriendo mucha gente que no tiene nada que ver. Los conflictos que tienen los gobiernos o los líderes de los países terminan afectando a países enteros”, señaló.

Rusia, afuera de los torneos de tenis por equipos: no podrá defender el título en la Copa Davis

Los equipos de Rusia, últimos campeones de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup, fueron suspendidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y no podrán defender sus títulos en los torneos por países más importante de la disciplina. La medida fue adoptada a raíz de la invasión que emprendió el gobierno ruso contra Ucrania.

“El board de la ITF ha anunciado hoy la suspensión inmediata de las membresías ITF de la Federación de Tenis de Rusia (RTF) y la Federación de Tenis de Bielorrusia (BTF) y su participación en competencias internacionales por equipos hasta nuevo aviso”, señaló el comunicado publicado este martes.

De esta manera, Rusia no podrá participar de la Copa Davis en la rama masculina ni de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), en la femenina. En ambos certámenes ese país es el campeón vigente.

La sanción tiene consecuencias inmediatas: Rusia fue expulsado de las instancias finales de la Copa Davis, a las que había clasificado directamente como campeón de la edición anterior, y será reemplazado por otro país a confirmar en las próximas semanas. Bielorrusia, en tanto, no disputará la fase clasificatoria de este fin de semana (el conjunto americano avanza directo a la próxima instancia). Similar situación vivirán las tenistas en sus competiciones específicas de la rama femenina.

La ITF dejó en claro que esta medida no impide que los tenistas de Rusia y Bielorrusia puedan competir en sus respectivos circuitos como individuos. La suspensión además, estará vigente por un período indefinido, aunque se mantendrá durante todo el 2022.