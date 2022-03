Se espera para este jueves la segunda ronda de negociaciones para lograr el alto al fuego en Ucrania

Una semana después de la invasión de Ucrania por Rusia, Moscú y Kiev debían celebrar este jueves una segunda ronda de negociaciones en vistas a un eventual alto el fuego en esta guerra que ya provocó el éxodo de un millón de refugiados.

La reunión se lleva a cabo al día siguiente de la caída de la ciudad portuaria de Jersón, de 290.000 habitantes, situada en el sur, a orillas del Mar Negro. Se trata de la principal victoria hasta la fecha de las fuerzas armadas rusas, que prosiguen su ofensiva en ciudades del este del país como Járkov o Mariúpol, según indica un informe publicado en el sitio de noticias de Radio France Internacional.

Cientos de civiles ucranianos han fallecido desde el lanzamiento de la invasión, que será investigada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, por presuntos crímenes de guerra después de repetidas acusaciones de Kiev de bombardeos contra zonas residenciales.

Las autoridades de Jersón confirmaron en la noche del miércoles la caída de la ciudad, afirmando que la bandera ucraniana seguía ondeando en los edificios públicos.

The southern city of Kherson is de facto controlled by the Russian invaders since March 2.



The city mayor said that "for the Ukrainian flag to continue flying over us" he negotiated with the Russian forces several conditions, including:



1. Strict curfew from 8 p.m. to 6 a.m.