El futbolista ruso Artem Dzyuba pidió que no haya doble vara y le respondió a Mykolenko

jueves 03 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El capitán del seleccionado ruso de fútbol, Artem Dzyuba, solicitó ayer que no haya “doble vara” a la hora de sancionar deportistas tras la eliminación de Rusia del repechaje para el Mundial de Qatar 2022, entre otras suspensiones, y le respondió al futbolista ucraniano Vitali Mykolenko, que lo acusó de mantenerse en silencio durante los ataques de su país.

“Hasta hace poco me resistía a comentar los acontecimientos de Ucrania. No quería hacerlo, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política y nunca me he metido en ella ni tengo intención de hacerlo (a diferencia de un montón de politólogos y virólogos que han aparecido últimamente en internet). Pero yo, como cualquier ser humano, tengo mi propia opinión. Como este tema me ha atraído por todos lados, lo expondré”, escribió el delantero de Zenit de San Petersburgo en su cuenta de Instagram.

“Estoy en contra de la doble moral. Por qué algunas personas pueden hacer cualquier cosa, pero nos cuelgan todos los perros. ¿Por qué todo el mundo ha gritado siempre que el deporte está fuera de la política, pero a la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo?”, apuntó.

El ida y vuelta

La publicación de Dzyuba llegó luego de un posteo por la misma red social de Vitali Mykolenko, jugador del Everton de Inglaterra, que aseguró: “Mientras te mantienes en silencio, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro!”. Es por eso que Dzyuba salió a responderle por Instagram y pidió no ser “discriminado por nacionalidad”, al tiempo que reiteró estar “orgulloso” de ser ruso.