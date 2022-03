Comercio exterior: las trabas a exportadores e importadores

jueves 03 de marzo de 2022 | 6:00hs.

ace unos años escribí una nota en este mismo periódico sobre la errónea e intrincada política del comercio exterior del gobierno (tanto el de Cristina Fernandez de Kirchner como la última etapa de Mauricio Macri) . Como ha dicho un gran tributarista italiano , Vito Tanzi, parafraseando a un historiador connacional, en la historia existe un “corsi e ricorsi”, esto es nada más y nada menos que una repetición cíclica y temporal de cuestiones idénticas o cuasi idénticas. Puntualmente y yendo al grano, nos referimos a qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la exportación e importación respecto de los controles de la Afip.

Para empezar, y sin pelos en la lengua o sin filtro como le dicen ahora, no se entiende a ciencia cierta la presión y doble control, además contradictorio por parte de la DGI y DGA, sobre los exportadores e importadores en cuanto a los mecanismos utilizados, o mejor dicho, mal utilizados por estos organismos, que son la misma Afip, y también por qué no decirlo el Banco Central de la República, ya que están matando la gallina de huevos de oro por donde se lo mire.

Como siempre y desde que tengo conocimiento, dicho por todo el mundo, pero especialmente por políticos y gobernantes nacionales y provinciales, economistas sobre todo, la mayoría de ellos neófitos o mal asesorados en el tema que afirman que la economía de este país depende de que exportemos más, así volveremos a ser el granero del mundo y la balanza de pagos favorable y bla, bla. En este punto hay que aclarar que el paradigma de la balanza de pagos favorable ha cambiado y no se mide más con la figura de que las exportaciones deben ser más que las importaciones; ahora lo que tenemos como nuevo paradigma es el volumen de comercio total de los países (Importaciones más exportaciones). Por ejemplo, China importa más de lo que exporta y tiene un crecimiento anual de dos dígitos el mayor del mundo. ¿Entonces? Es muy simple: si no importamos insumos o bienes de capital para producir, difícilmente exportemos otra cosa que no sean comoditties (granos, carne, bienes sin valor agregado industrial) como siempre y eternamente ha sido, pero como el gobierno no quiere largar dólares a los importadores, estos difícilmente puedan generar cadenas de valor y por ende seguiremos exportando lo mismo y no llegaremos a procesos de industrialización modernos.

Así las cosas e independientemente de las ya conocidas y mencionadas cuestiones cambiarias, y del control de precios impuestos para evitar la inflación y la fuga de capitales, en los aspectos internos tenemos que en las exportaciones se dan muchas dificultades sobre todo en la faz operativa (a pesar de que el gobierno necesita los dólares de los exportadores) y los más castigados son ellos en materia de control aduanero y tributario , quienes son los únicos que están salvando las papas del fuego por el ingreso de divisas al país que forman las reservas del Banco Central; pero también deben pagar derechos de exportación e ingresar divisas al dólar oficial, son pena de graves sanciones en caso de no hacerlo .

Además tenemos que en vez de inteligencia fiscal lo que hay son desinteligencias entre la Aduana y la DGI, las que a pesar de estar interconectadas por sistemas de control de los exportadores habilitados, resultan ser, y a modo de ejemplo, que se aplican otras medidas de control sorpresivas en frontera de cargas de exportación detenidas en zona primaria aduanera que ya tenían registradas las operaciones respectivas.

Claramente lo que vemos y sin hesitación alguna me animo a decir, es una especie de trampa, pues “¿cómo es posible que un día antes el exportador que lleva más de 40 operaciones de exportación efectuadas, previa consulta por el SIM (sistema que permite ver todo el historial del exportador como tal y como contribuyente ) esté habilitado tanto por la DGI como por la Aduana y luego de registrase la operación ante la Aduana de salida en el Sistema Malvina, pagarse los derechos, y esté a punto de liberarse la carga, aparece la DGI, con semejante procedimiento, realizado en zona primaria aduanera, donde ni siquiera tienen jurisdicción?

Es verdaderamente escandaloso , cuando no delictual, este proceder de los organismos, uno por hacer (DGI) y otro por dejar invadir su jurisdicción y obviamente dejar de hacer (Aduana), máxime cuando las mercaderías ya habían sido pagadas por los compradores de otros países, en especial de Brasil, Uruguay y Paraguay.

No hay duda de que o los sistemas no funcionan (quiero creer esto), o los organismos no se entienden, o no hablan los funcionarios entre sí, pero claramente uno de los dos se equivocó; en esto va el filosófico y lógico principio del tercero excluido. Si decimos, por ejemplo, que “el perro es un mamífero” y que “el perro no es mamífero”, no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. En el principio de tercero excluido es preciso reconocer que una alternativa es falsa y otra verdadera y que no cabría una tercera posibilidad. Lo más grave sería si realmente estamos ante un “agent provocateur”, dirían los franceses, un agente provocador de una situación que conlleva lo mencionado y explicado más arriba (comisión de un delito).

Para terminar quiero manifestar que esto pasa todos los días y doy fe de ello, pues siendo mi especialidad como abogado el derecho aduanero y el tributario, me tocan de cerca y de lleno estos casos. Por último, quiero expresar que si el gobierno sigue aplicando estos tipos de controles contradictorios y como dije cuasi delictuales, no logrará nunca que los importadores importen con facilidad, y por lo ya dicho tampoco lo hagan los exportadores, desalentando ambas formas de comerciar con todo el daño que ello que ello conlleva a los comerciantes (eso son los exportadores e importadores) y por supuesto al estado, que debería hacer cálculos y ver la realidad caótica que provocan sus medidas. Siempre se está a tiempo para cambiar el rumbo. Háganlo señores funcionarios, pero para el bien de nuestro querido país ahora mismo y las generaciones nuevas. El pueblo lo demanda.



Por Luis Miguel Palma

Abogado y docente

