La lluvia no empañó el regreso a las aulas

A las 7.20 comenzó caer la lluvia en Oberá y sobre la hora de ingreso a las escuelas se largó con mayor intensidad; pero eso no fue un freno para los alumnos que llegaron a la Escuela 667 del barrio Krause para el inicio del ciclo lectivo.

Padres, tutores y alumnos, subieron corriendo las escaleras para no mojarse, con mochilas y bolsitas que tenían elementos solicitado por las maestras. También por la lluvia no pudieron izar la bandera que se encuentra en una parte descubierta de la escuela.

Laura Vargas, la directora a cargo, les dio la bienvenida a los alumnos y padres presentes que disfrutaban el momento sacando fotos con sus celulares para el recuerdo.

“Solamente dos grados no dieron clases hoy”, manifestó a El Territorio,Vargas. Además agregó: “Los docentes cumplieron el primer día por la organización de los chicos y padres, principalmente, en el feriado me llamaron hasta la medianoche los padres, pero no sabía todavía los docentes que se iban a adherir al paro”.

Vargas fue consultada sobre la revinculación escolar y dejó en claro que desde el inicio de la pandemia están trabajando. “Nosotros trabajamos la revinculación desde la pandemia, al ver que ellos no se conectaban virtualmente íbamos a las casas o le citábamos acá, ahora estamos trabajando hasta abril con los contenidos que no se lograron durante la pandemia para acomodar el contenido del año anterior”, indicó.

