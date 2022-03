Un posadeño y su familia salieron de Ucrania poco antes de que comenzara la invasión rusa

miércoles 02 de marzo de 2022 | 15:34hs.

La invasión de Rusia a Ucrania ha desencadenado que miles de familias intentan día a día escapar de la guerra y así salvaguardar su vida y el de sus allegados. Muchos son los argentinos que desde la semana pasada buscan salir del país afectado, y entre ellos se encuentra Aníbal Soutus, misionero que logró escapar del fuego y la violencia que hoy por hoy se existe en Ucrania.

Aníbal es un abogado jurista civil y eclesiástico posadeño que desembarcó por primera vez en Ucrania en 1991, cuando estudiaba en Roma, Italia. “Llegamos en la época de la legalización de la Iglesia Católica ucraniana que por ese entonces estaba en la clandestinidad”, explicó.

Por ser esposo de una estadounidense, según relató el propio Anibal en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7; hace un tiempo que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que se retirará del país y se refugie en algún estado vecino o simplemente se vuelva a suelo norteamericano, sobre todo para no ser prisioneros del régimen ruso en caso de que se desatará una invasión, la cual finalmente sucedió.

“Con mucha anterioridad la embajada americana nos comunicó que tendríamos que abandonar el estado, no por el peligro de caer, sino por el peligro de ser capturados y ser prisioneros con nacionalidad americana y así usarnos a nosotros como propaganda de que los americanos están en Ucrania. Pese a que quería quedarme en el lugar, fue una decisión muy dura abandonar el país, pero si yo me quedaba, también lo iba a hacer mi hija y entonces tuvimos que irnos. La salida del país lo hicimos con anticipación, no es que escapamos en estos días”, contó.

Con la esperanza de poder regresar a su país de residencia, Soutus contó que hace más o menos un año trabaja en la ciudad italiana de Roma representado la parte jurídica de la iglesia ucraniana, es por ello ante la situación de tener que abandonar su hogar, la familia optó por quedarse en esa ciudad italiana y no regresr a los Estados Unidos.

En cuanto a cómo el pueblo vive la guerra comentó que lo sorprende es el nivel de “solidaridad que existe entre los ucranianos”, quienes se organizaron como si fueran una defensa barriada, “todos los hombres del pueblo controlan la situación con elementos del Ejército y de la Policía. Se bloquearon todas las calles, de noche se hacen patrullas y continuamente se avisa al ejército sobre la situación. En mi caso particular yo a abrí mi casa que contiene sótanos para que muchas personas, sobre todo quienes están enfermas, puedan refugiarse y dormir allí”.

En continuidad de su relató dijo que el convoy ruso puede intimidar a cualquiera, pero que las tropas de Vladimir Putin no tuvieron en cuenta que en la región finalizó el invierno y que los tanques se hunden por lo blando del suelo.

“Estamos luchando contra uno de los ejército más grande del planeta, el problema que tienen los atacantes es que no pueden transitar fuera de las rutas porque la nieve se derrite y la tierra se hace muy blanda, el barro hace que los tanques se hundan y no puedan seguir, otro factor en la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer los tanques sin el suministro de combustible. Entonces tienen que seguir las rutas en filas y eso los hace muy previsible y se lo puede esperar y atacar. Ellos están recibiendo un duro golpe en los pueblos proque la gente hace barrera y sale a su encuentro; el problema para estos soldados es que fueron totalmente adoctrinados para otra situación, que en dos o tres días iban a tomar las principales ciudades de Ucrania y no lo lograron”, contó.

Por último señaló que el problema central de presidente Ruso es asimilar “la derrota” y que la guerra no empezó la semana pasada, sino que fue con la invasión de la Península de Crimea en 2014 y las trabas para que Ucrania pertenezca a la Unión Europea.