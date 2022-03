El hogar de ancianos solicita al Parque Nacional Iguazú que vuelvan a colaborar con la institución

miércoles 02 de marzo de 2022 | 10:07hs.

El Hogar de Ancianos san ramón continua pasando por momentos económicos muy difíciles, es por ello que buscan reactivar los convenios firmados que fueron suspendidos por la pandemia, para ello solicitaron una reunión con el intendente del parque nacional Iguazú a fin de presentar una solicitud para la reactivación de un convenio firmado en marzo del 2.019 que fue suspendido durante la pandemia. Actualmente el Hogar asiste a 21 abuelitos, dos de ellos indocumentados fueron retirados de las calles para darle una mejor calidad de vida.

Con el fin de obtener mayor peso en su solicitud convocaron a los ciudadanos a firmar la petición que será entregada este miércoles 2 de marzo. Según detalla el documento a partir del 1 de Marzo del 2019 por RESFC-2018-606-APN-D#APNAC la Administración Nacional de Parques Nacionales dio por finalizado el Convenio de Tercerización del Cobro de los Derechos de Acceso al Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, dejando sin efecto la Resolución N° 85/2014; cesando así el único beneficio social y económico directo que brindaba el Área Cataratas a las familias de Iguazú con bajo recursos.

Situación que perjudicó en gran manera el funcionamiento de la institución Luego de varios meses y a raíz de varios reclamos y pedidos se firmó un Acta de Compromiso con la Empresa Iguazú Argentina S.A. donde se comprometían a donar una suma en forma anual de 600 mil pesos haciendo efectivo una solo cuota mensual, aporte que se vio interrumpido por la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Fue allí que ante la falta de ingresos el gobierno de la provincia comenzó a ayudar a la institución, no obstante con el aumento de los insumos nuevamente la institución se vio afectada.

La hermana Josefa conto que actualmente son 21 los abuelos que se atienden en el Hogar, todos de origen humilde, algunos como consecuencia de esta Crisis Sanitaria perdieron a sus Hijos o fueron abandonados sin tener donde ir “El Hogar donde se les da hospedaje, alimentación, cuidados médicos y se los asiste psicológica y financieramente ya que muchos de ellos no tienen una pensión, es más dos de ellos son indocumentados los acogimos porque estaban en situación de calle” aseguro.

“También perdimos muchos benefactores, muchos partieron de esta vida y otros por condiciones económicas dejaron de aportar. Se nos hace muy difícil mantener el hogar, que es de los ciudadanos, nos piden lugar y no podemos aceptar más porque no podemos contratar más personal. Es cierto que algunos abuelos perciben una pensión que ayuda al hogar, pero no son todos y los tratamos a todos por igual” lamento la hermana Josefa “el Hogar necesita con urgencia de una importante ayuda financiera como para hacer frente al pago de Salarios, Cargas Sociales y acogernos a la Moratoria que se encuentra todavía vigente con la AFIP por los aportes adeudados por 7 Siete empleados que a diario atienden a los Abuelos. A tal efecto se acompaña estado de evolución de los Sueldos y Cargas Sociales para el corriente año”.

Además, solicitan en el mismo documento un aporte para el Hospital SAMIC Iguazú para continuar colaborando en las mejorías del edificio.