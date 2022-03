Atropellaron a un empleado de Migraciones en uno de los carriles de ingreso al país

miércoles 02 de marzo de 2022 | 8:29hs.

El siniestro vial se registró en las pasadas las 18 horas del martes 1 de marzo, en uno de los carriles de ingreso al país, según informaron desde ATE, el hecho ocurrió luego de que un personal de Migraciones identificado como Juan Pablo P. no permitió el ingreso al país a dos ciudadanos brasileños que no poseían la documentación necesaria para registrar el ingreso. El hombre resulto con fracturas a causa del impacto.

A través de las redes sociales los representantes gremiales de los empleados de Migraciones confirmaron el hecho y detallaron en el posteo que no es la primera vez que ocurren hechos de violencia en los pasos de frontera, “Visibilizamos la alta exposición, la responsabilidad que conllevan nuestras funciones, alertamos, como lo venimos haciendo hace tiempo, de la necesidad de seguridad a aquellas fuerzas que son responsables del cuidado en la frontera. Solicitamos que existan las reuniones, acciones y presentaciones en todo el NEA”

Además, trascendió que los brasileños se movilizaban en una camioneta blanca, sin embargo no cuentan con mayores datos para realizar la denuncia correspondiente ya que las cámaras de seguridad en la zona de frontera no funcionan y no existe registro del vehículo o de las personas en el sistema de la institución.

Representantes de ATE aseguran que las agresiones en los centros de frontera son constantes y exigen mayor seguridad “Hace poco más de una semana vivimos otra agresión una trabajadora de migraciones en el paso de Clorinda, provincia de Formosa” es por ello que instan a rever la cuestión de la seguridad de todos los empleados.