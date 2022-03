“Quiero justicia por mi marido porque le chocaron y le dejaron tirado”

miércoles 02 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Rosa Sabotke (63) recordó que el lunes se levantó a las 5 y, como todos los días, preparó mate para tomar con su marido, Carlos Villalba (56), quien media hora más tarde salió a trabajar. La mujer nunca imaginó que sería la última vez que lo vería con vida.

Al arribar a la rotonda de la ruta Nacional 14, frente a la terminal de ómnibus de Oberá, la moto que conducía Villalba fue embestida por un coche al mando de un conductor que se dio a la fuga, según declararon después testigos del hecho.

A consecuencia del impacto la víctima sufrió gravísimas heridas en cráneo y tórax que le produjeron la muerte. Sus restos fueron inhumados el mismo lunes por la tarde.

En tanto, al cierre de esta edición el automovilista que ocasionó la tragedia aún no había sido identificado por la Policía.

“Quiero justicia para mi marido porque le chocaron y le dejaron tirado, y eso no se hace ni con un perro. No tiene perdón lo que le hicieron, es un pecado, porque por ahí si paraban y lo ayudaban se podía salvar porque llegó con vida al hospital. Es un dolor que no me va a pasar nunca”, lamentó Sabotke.

El Territorio entrevistó ayer a la viuda en su domicilio del barrio Olero de la localidad de Guaraní, distante a ocho kilómetros de Oberá.

Triste e indignada por la conducta del conductor que protagonizó el siniestro y abandonó la escena, la mujer rogó que “cualquier persona que haya visto algo se acerque a la Seccional Segunda (de Oberá) y cuente lo que vio, porque hay un asesino suelto. Según versiones, un auto gris le chocó a mi marido, pero la Policía todavía no me informó nada”.

Ante la consulta de este matutino, desde la Unidad Regional II confirmaron que siguen la pista de un coche gris, tipo Chevrolet Corsa, descripción brindada por testigos del hecho.

Visiblemente abatida, la señora Sabotke comentó que su esposo trabajaba en Los Helechos y quiso aprovechar el feriado del lunes para hacer un extra cortando leña, changa que solía realizar en su tiempo libre.

Luego de tomar unos mates, alrededor de las 6 Villalba encendió su motocicleta Motomel 110 cc, dominio A092BD, y se fue a trabajar.

“Era guapo, toda la vida trabajó. No se quedaba quieto”, graficó la viuda.

El fatal siniestro se produjo en la rotonda de la terminal de Oberá, a unos cinco kilómetros del domicilio de la víctima, en Guaraní.

Alrededor de la 6.20 la Seccional Segunda fue alertada por un testigo. Constituida la comisión policial en el lugar se constató el hecho, tras los cual solicitaron asistencia para el herido y se tomaron las primeras declaraciones.

Villalba fue trasladado al hospital Samic con una ambulancia del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oberá, mientras que personal de Policía Científica de la UR II realizó las periciales de rigor en el lugar hecho.

En principio, se constató que la moto que era guiada por Villalba fue impactada desde atrás y a alta velocidad, ya que no se hallaron marcas recientes de frenada.

Si bien la víctima arribó con vida al hospital, por la gravedad de las heridas el trabajo de personal de guarida resultó infructuoso.

“Padeció traumatismo severo de tórax y cráneo, entre otras lesiones múltiples. Inmediatamente requirió intubación tubotraqueal y reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque luego de 20 minutos el paciente dejó de existir como consecuencia de las severas lesiones sufridas”, precisaron desde el nosocomio.

La causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, con intervención del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

“En la zona hay muchas cámaras, no entiendo cómo todavía no le encontraron al asesino”, reclamó Sabotke.