La mirada de los legisladores misioneros

miércoles 02 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Los tres senadores y los siete diputados misioneros que integran el Congreso fueron parte de la asamblea legislativa que ayer escuchó en directo al presidente. Luego del acto, El Territorio dialogó con los diputados y senadores para conocer sus reacciones.

“Fue un discurso realista que trato de abarcar todos las caras de la Argentina y en ese sentido fue completo, pero ahora lo más importante es ver de qué manera se plasman en la realidad esa cantidad de anuncios”, señaló el diputado Diego Sartori desde el sector que representa el bloque del Frente de la Concordia Misionero.

Según Sartori “compartimos el diagnóstico de algunas cuestiones como la necesidad de transformar en trabajo los planes sociales para que la dignidad de trabajar y ganar el sustento siga siendo un valor en nuestra comunidad. Pero todas estas iniciativas son por ahora anuncios. Como diputados del interior del país vamos a trabajar para que sean realidad y dejen de ser sólo enunciados”.

Desde la vereda de enfrente, el diputado radical Martín Arjol expresó su decepción “porque el presidente de la Nación eligió una vez más hablarle a Cristina con lo que ella quiere escuchar en vez de elegir al pueblo argentino que tanto espera soluciones para la inflación, la inseguridad y la necesidad urgente de poner en marcha la producción que genere trabajo digno”.

En tanto los diputados y senadores que responden al PRO decidieron pararse y retirarse del recinto cuando Fernández explicaba que mas allá del acuerdo que alcance el país con el FMI, no significa que no se siga pidiendo la investigación judicial sobre los responsables de tomar dicho préstamo. Es decir sobre el ex presidente Mauricio Macri y sus colaboradores.

En esa parte del discurso se levantaron los integrantes del bloque del Pro y se marcharon del recinto. “Nos fuimos porque encima que nos piden que apoyemos un supuesto acuerdo que todavía no lo conocemos y que ni siquiera cuenta con el apoyo de su propio sector nos faltó el respeto con agresiones que, en vez de sumar acuerdos rompen voluntades, es el típico juego del kirchnerismo”, explicó el senador misionero Humberto Schiavoni, que es el jefe del PRO en el Senado.

Por su parte el senador Maurice Closs dijo que “fue un discurso de un presidente en un momento muy delicado en el que se nota que está haciendo un fuerte equilibrio interno y externo para lograr los consensos necesarios que le permitan sortear las dificultades”.