Santiago Maratea habló de su deseo de adoptar

miércoles 02 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Santiago Maratea, el influencer del momento, estuvo en el programa de Flor de la V y habló de sus colectas, del cariño de la gente y de las críticas.

Y entre tantos tópicos, se refirió a su deseo de ser padre por medio de la adopción: “De chico tengo algo con la adopción, que me interesa, que siento que tengo que hacer y que algún día haré”.

Luego añadió: “Pero no es tanto que quiera ser padre, si no por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto”, mencionó reflexivo y continuó: “supongo que por ese lado, de suceder algo así, terminare en un lugar paternal, pero no es que yo estoy buscando armar una familia, voy creciendo y todavía no me agarró”.