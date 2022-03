Silvina Luna vuelve al reality y desarrolla un espacio de coaching y espiritualidad

miércoles 02 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Silvina Luna, es la protagonista de la semana del Íntimo de revista Gente y durante la entrevista que tuvo lugar en su casa, en el tradicional barrio porteño de San Telmo, la actriz, modelo y coach decidió mostrarse tal cual es, una postura que adoptó para su vida luego de que hace unos años una cirugía estética comprometió seriamente su salud.

Este hecho la motivó a buscar un cambio en la manera de vivir. Más terrenal, concentrada en el presente y con proyectos de los más variados. “Elijo el bienestar físico, mental y espiritual. Hubo momentos en los que me perdí para encontrarme. Hoy me siento más plantada, segura y queriéndome así. Me miro al espejo y, después de muchos años, me gusto”, dijo.

Confesó que prefiere no etiquetarse en un rol puntual y por eso sus actividades son de las más diversas. En plena pandemia lanzó “Simple y consciente”, un emprendimiento en donde despliega sus conocimientos en couching y espiritualidad; comercializa fotos y videos en una plataforma de contenido erótico para adultos y se prepara para ser una de las 16 participantes de ‘El hotel de los famosos’ -el reality que conducirán Pampita y el Chino Leunis desde marzo en la pantalla de canal 13 y será, de alguna forma, revivir un poco lo que sintió en ‘Gran Hermano’, el ciclo que la instaló en el medio hace más de dos décadas.

Además, hace yoga y medita todos los días para alcanzar ese famoso “equilibrio”.

Hace un tiempo dijiste que pasaste muchos años exponiendo tu cuerpo pensando que el envase era lo más importante, ¿en qué momento hiciste el click en el que gestaste este cambio?

Siempre fui de ir más allá, de buscar algo más. Si me remonto a ‘Gran Hermano’, que fue hace veinte años, me importaba poco la opinión ajena, aumenté diez kilos y me reía. Quizás es porque era bastante inocente. Pero cuando empecé en los medios, me di cuenta que como mujeres estamos bajo las creencias de los estereotipos. Por querer mejorar o tener una exigencia sobre mi cuerpo me hice una cirugía y a partir de ahí tuve el problema que es de público conocimiento. Empezó un camino de decir ‘por acá no es’ por lo que comencé a hacer terapias que hoy comparto en mi proyecto con referentes que me dieron herramientas y vinieron a sumar.

Cuando vos arrancaste se puede decir que era más normal cierto condicionamiento al físico para participar de una campaña, un desfile o una obra de teatro de revista, ¿sentiste esa presión?

Sí. Por mucho tiempo fui presa de la crítica ajena. Cuando me operé venía de un momento en el que había viajado bastante tiempo afuera y tenía que volver al teatro de revista, en donde mi cuerpo estaba expuesto. Sentí la presión de que si tenía que mostrar el cuerpo tenía que ser con todo. Yo no estoy en contra de las cirugías porque a muchas personas les da bienestar, pero tuve la mala suerte de toparme con un mal profesional.

¿Cuál es la reflexión que hacés hoy de esa decisión?

Se trataba de un momento en el que las operaciones eran furor. Yo lo que aprendí es que había ignorancia de mi parte y estaba sola porque no tenía a mis padres para charlarlo. Si quieren hacerse una intervención, recomiendo que consulten y estén bien informados para dar con un buen profesional.

¿Estás soltera?

Sì. Hace dos o tres años. Es un montón de tiempo. Pero también fueron dos o tres años de mucho disfrute. Hay gente que elige estar sola y que no quiere o no tiene la necesidad de estar en pareja. Es como el cliché o el mandato de caer en estos temas. Estoy muy bien así como estoy ahora y no apareció la persona. Ojo, puede pasar (enamorarme).

¿Hubo una falta de sororidad de tus colegas a la hora de contar tu experiencia por primera vez en los medios?

Sí. Fue hace muchos años atrás. Al principio sentí el juicio ajeno. Como tenía que ver con la estética, muchas personas pensaban que era algo banal… pero tiene que ver con la vida.

¿Cómo estás ahora?

-Ocupándome, pero trato de contrarrestar con una vida saludable y el bienestar fisico, mental y espiritual. Todo el camino que hice es parte de estar hoy entera y que se me vea saludable para seguir con ganas hacia adelante.