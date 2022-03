El presidente afirmó que el país está ante un momento bisagra y que no habrá ajuste

miércoles 02 de marzo de 2022 | 6:07hs.

Con un discurso en el que repasó su gestión hasta ahora, y trazó parte del camino para lo que resta, el presidente Alberto Fernández habló ayer ante la Asamblea Legislativa, en el que hizo eje en el momento “bisagra” para la Argentina y el mundo, entre la pandemia y la guerra, encauzar la recuperación económica, y solucionar el endeudamiento externo “impagable” que dejó la administración de Mauricio Macri. Además, hizo una contundente condena a la invasión militar de Rusia a Ucrania.

Dentro de lo que más se esperaba en su discurso estaba el capítulo sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, rechazó que el acuerdo para pagar la deuda implique un ajuste del gasto público como también la posibilidad de avanzar en reformas del sistema laboral y previsional. No obstante, advirtió que nada de esto será una solución definitiva.

El presidente recordó que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri “no fue autorizado” por el Congreso nacional “ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”. “El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”. Aunque reconoció que no está cerrado aún el acuerdo alcanzado con el staff del FMI para el pago de la deuda, espera que en los próximos días tenga aval del organismo y sea enviado al Congreso para su aprobación. “Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”, dijo Alberto Fernández,.

“Ahora el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del FMI para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”.

Y sentenció: “El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí. Pero esto es lo que sucedió y trabajé desde el primer día de mi presidencia para encontrar una solución. Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro. Repito: este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos”.

En ese marco, el presidente también reclamó a la Justicia que pese al acuerdo se continúe investigando a Macri y sus funcionarios por la responsabilidad del endeudamiento. Fue el momento de mayor tensión en la Asamblea Legislativa: el grueso de los diputados del PRO se retiró del recinto. Sin embargo, a esta determinación no se le sumaron los demás legisladores de Juntos por el Cambio: los integrantes de la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR), Evolución Radical y Encuentro Federal se quedaron en sus lugares

La inflación, es gran problema

En materia económica, Alberto Fernández descartó “tarifazos” en los servicios públicos y aseguró que los aumentos acompañarán la evolución de los salarios, anunció una ley de empleo joven y medidas para avanzar en la conversión de planes sociales en trabajo registrado. Además, aseguró que están dadas las condiciones para iniciar un camino de reducción de la pobreza.“La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del gobierno”, lanzó también el presidente. Además subrayó la recuperación del empleo formal y del salario registrado en 2021, y ratificó la decisión de su gobierno de seguir bregando por revertir el desempleo, la informalidad y la pobreza.

En lo que respecta a los salarios, Alberto Fernández subrayó que los haberes “reales del sector privado registrado, y pese a la elevada inflación, tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que queremos”.

“En 2021 el gobierno nacional trabajó para que en las negociaciones colectivas pudieran mejorarse los ingresos. Por eso en 2021 la pobreza dejó de aumentar. Ahora ya estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción”, dijo Fernández.

La reforma de la Corte y la Justicia

En otro momento de alto voltaje político, el presidente hizo -en presencia de los jueces- una fuerte crítica a la Corte Suprema y al funcionamiento general de la Justicia.

El mandatario llamó a los diputados y senadores a trabajar en ese sentido: “La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”.

“Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”, continuó.

El jefe de Estado señaló también en su discurso la necesidad de que el Poder Judicial “recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”.

Por otra parte, el presidente anunció los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el 2022 para que sean analizados por los diputados y senadores de la Nación, entre los cuales mencionó los proyectos de ley de desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, electromovilidad, compre argentino y nano biotecnología.

Los proyectos de ley que enviará al Congreso

Acuerdo con el FMI

Si bien reconoció que restan cerrar detalles, Fernández confirmó que esta misma semana será enviado al Congreso el texto del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunciado a fines de enero.

Nano Biotecnología

El presidente precisó que esta ley deberá “extender y superar a la actual ley de Biotecnología moderna”. Busca promover el desarrollo de proyectos con nanotecnología y a difundirlos en los distintos sectores de la sociedad.

Ley de Hidrógeno

Según Fernández, el objetivo de esta ley es “que estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad que es presente y es futuro, y con la Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial”.

Sistema de Calidad

El mandatario afirmó que enviará este proyecto “para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que el país no puede exportar productos de clase mundial”.

Empleo Joven

“Para facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo enviaré al Congreso el Proyecto de Ley de Empleo Joven”, anunció el jefe de Estado. Al respecto, añadió que se avanzará “en convertir los planes sociales en empleo formal”

Ciencia y Tecnología

El jefe de Estado anunció que enviará el proyecto de Ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030. “Uno de los grandes objetivos del año será iniciar un enorme proceso de federalización de la ciencia”

Ley de Inteligencia

Fernández reivindicó haberle puesto fin a las escuchas ilegales y confirmó que enviará “un proyecto que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia”.

Discapacidad

El Proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad buscará “tener una Argentina justa e inclusiva y para que el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia”.

Bosques Nativos

Se busca una modificación de la Ley de Bosques Nativos, junto con el fortalecimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se avanzará en un Plan de Forestación para la plantación de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023.

Perspectiva de género

El presidente anunció el envío de 3 proyectos en materia de género este año: la ley de comportamiento de las Fuerzas de Seguridad, ley de sistema integral de cuidados y la ley de licencias parentales igualitarias.

