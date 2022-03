A puro baile y música, el carnaval solidario brilló en Jardín América

martes 01 de marzo de 2022 | 21:38hs.

El color de las vestimentas y el ritmo musical se lucieron en el carnaval solidario en Jardín América, organizado por la comparsa local Olimpo y con comparsas invitadas.

La culminación de las vacaciones de verano se dio con un evento cultural que atrajo al público jardinense, en plena plaza Colón que se convirtió en pasarela para que desfilen tanto jóvenes como niños y grandes, con distintas coreografías y la atenta mirada de la concurrencia.

Este martes se dio lo que no pudo realizarse ayer por las inclemencias del tiempo. Con una gran concurrencia de espectadores, bailaron los integrantes de las comparsas Olimpo, Kunumí Vera, Embrujo Do Samba y Caprichosos do Samba. Además, hubo grupos de danzas, música y para el cierre el grupo Momentos.

El carnaval fue con fines solidarios, impulsado para acompañar a los chicos más necesitados en cuanto a útiles escolares para arrancar el ciclo lectivo de este año, por lo que la concurrencia llevó diferentes materiales que serán distribuidos por los chicos de las comparsa Olimpo y también se recolectó alimentos no perecederos y hasta insumos para los bomberos de la provincia de Corrientes.