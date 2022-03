Vuelta a clases: más de 400 mil estudiantes volverán a la presencialidad plena en Misiones

martes 01 de marzo de 2022 | 13:27hs.

Unos 400 mil estudiantes volverán mañana a las aulas en el marco del inicio del ciclo lectivo 2022. Luego de dos años marcados por la pandemia de Covid-29, los alumnos volverán a la presencialidad plena.

En ese marco, el presidente del Consejo de Educación Alberto Galarza, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, dio detalles de cómo se iniciará el ciclo lectivo: protocolos y cierre de libretas abiertas, entre otras cosas.

“La vuelta a clases siempre es realmente un movimiento extraordinario que se genera en la sociedad y seguramente mañana no será la excepción. Fueron dos años en que los niños no estuvieron normalidad más allá de que el 20 de septiembre del año pasado volvimos a la normalidad. Anteriormente iban a la escuela una semana y la otra lo hacían este desde sus hogares y sin olvidarnos que el 2020 fue signado por la virtualidad”, expresó el titular del Concejo de Educación.

Actualmente según los datos del Consejo de Educación Misiones posee unos 400 mil estudiantes en el sistema formal de enseñanza, unos 50 mil estudiantes en el sistema no formal y 36 mil docentes.

Galarza dio a conocer también que el 29 de abril se cerrarán las libretas abiertas por lo cual los estudiantes que tienen materias adeudadas deberán ponerse al día.

“Ese proceso de revinculación que teníamos de regularización de las materias con libreta abierta, se va a terminar, los niños tendrán que regularizar todas sus áreas o sus materias para promocionar el año y no tengan ninguna dificultades para este seguir cursando. Es muy importante que los papás, los docentes y estudiantes tengan presente esto y que ello no derive en repeticiones o no signifique un retraso en el en el sistema educativo”, señaló.

Por otra parte Galarza sentenció que el Covid-19 dejará secuelas en el sistema educativo que llevará tiempo recuperarse. En sentido explicó que “con algunos datos científicos podemos decir que la pandemia nos va a dejar consecuencias en el plano pedagógico, en materias como lengua, matemáticas entre otros, va a costar recuperar estos espacios de aprendizaje, no lo podemos hacer un día para otro, pero debemos buscar la manera que los estudiantes vuelvan a la normalidad”.

En cuanto a los protocolos, desde el Concejo indicaron que en Misiones no se exigirá el pase sanitario en estudiantes, no habrá burbujas y se retoma la presencialidad plena. Pero si continuará el uso del barbijo y la sanitización de manos.

“Creemos que el estudiante todavía debe conservar el uso del barbijo. Hemos entregado alcohol sanitizante en los establecimientos educativos como para que los alumnos se puedan sanitizar las manos. También recalcar a los padres sobre todo que si un chico tiene síntomas está claro que no lo debe enviar a la escuela”, cerró.