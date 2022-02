Incendios: alertan la posible extinción de varias especies

lunes 28 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Tras el drama que vive Corrientes con los incendios de las últimas semanas, suscita otra problemática referida al impacto en la fauna. Si bien permanecen activos cinco focos en la provincia vecina -informaron desde el Comando de Operaciones de Emergencias (Coe)- la catástrofe deja sus secuelas.

El ambientalista correntino Luis Martínez hizo un análisis para conocer la situación correntina. “Con este desastre natural, muchas especies están siendo dañadas. Hay colonias de aves que desaparecieron directamente, no sabemos a dónde se fueron”, advirtió.

Contó que hay posibilidades de extinción de especies nativas: “Esa es nuestra mayor preocupación, no solo por el desplazamiento de la fauna, sino porque hay animales que lamentablemente no logran sobrevivir por los incendios. Tenemos muchísimas especies que ni siquiera sabemos para dónde se están desplazando.En cuanto a las aves, hay colonias de aves que desaparecieron directamente, no sabemos a dónde se fueron. Y por otro lado, tenemos los animales ganados que en gran parte de los campos se están muriendo, porque no tienen alimento, y otros que tratan de sobrevivir como pueden”.

El ambientalista indicó que, posiblemente no se note mucho el impacto en la fauna a corto plazo, pero sí más adelante: “Sobre todo en especies hoy están siendo dañadas, son muchísimas, entre el 80 y el 90% de nuestra fauna silvestre afectada y va a ser ser muy difícil restaurar una zona de vegetación nativa, va a tardar años en recuperarse”.

Comentó que el hábitat natural de las especies, está sumamente consumido por las llamas, y que tienen a más del 40% de los pastizales afectados, casi el 70% de los humedales afectados, y más de 28 mil hectáreas de bosque nativo afectado.

El miércoles pasado recorrió Caa Cati, y vio cómo las personas trasladaban a sus animales a otros campos, donde pudieran alimentarse. “Esa misma situación atraviesa nuestra fauna silvestre, durante todo el trayecto nos encontramos con un sinfín de animales silvestres, desde zorros, lobitos de río, que estaban en algunas pequeñas lagunas que todavía sobreviven, carpinchos en cantidades había por la zona en donde el fuego consumió todo”.

En cuanto a acciones para recuperar la flora y la fauna, señaló: “Lo primero que le recomendaría a la gente, no es plantar árboles, sino también que junten las semillas de los árboles nativos que ven a su alrededor, porque eso se va a necesitar muchísimo. Incentivar ahora que vayamos a plantar árboles no, por ahora las condiciones no están dadas. Necesitamos que llueva primero para que la tierra esté húmeda, estamos atravesando una sequía”.

“Aparte estoy plantando un árbol donde no sé qué vegetación había antes en esa zona quemada. Sería importante hacer un relevamiento antes de plantar árboles para así saber el tipo de vegetación que había en esa zona y para que la fauna silvestre que vivía en esa zona, el ecosistema, vuelva a su ambiente restaurado. Yo le diría a la gente que comencemos a recolectar semillas, que ayudemos a los animales silvestres, a esas personas que tienen campos, que viven en el interior, que pongamos cubetas de agua en los patios para que los animales puedan beber agua. Hoy la mayor problemática es que los animales buscan agua, y no la están encontrando”, concluyó Martínez.

La ciudad más calurosa

Las altas temperaturas registradas ayer en la ciudad Corrientes treparon hasta los 41.5ºC y la sensación térmica superó los 48ºC según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (Smn)

Durante la mañana hasta el mediodía, hubo máximas de 39ºC. A la tarde la ciudad llegó al segundo puesto, con una temperatura de 39.3ºC, solo superada por Resistencia, Chaco.

Sin embargo, los registros locales de la Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), indicaron que la temperatura máxima fue de 41.5°C, cerca de las 15.40, con una sensación térmica de 48.3°C.

Cinco focos de incendios

Cinco incendios permanecen activos en la provincia de Corrientes, uno solo en Río Negro y ninguno en Misiones donde resta apagar un foco ya contenido en el departamento de Montecarlo, según el reporte diario del Servicio Nacional del Manejo del Fuego

A pesar de las lluvias caídas, las llamas aún persisten en los departamentos de Ituzaingó II, Santo Tomé, Curuzú Cuatía, Corrientes y Alvear II. El otro foco activo a nivel país se localiza en el complejo Lago Martín de la localidad rionegrina de Bariloche.