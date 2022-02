Una definición para la historia y un título

lunes 28 de febrero de 2022 | 6:01hs.

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, puso a Kepa Arrizabalaga para los penales y el arquero español terminó fallando el que le dio el título de la Copa de la Liga Inglesa a Liverpool.

Tras un encuentro peleado y muy parejo, los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles en Wembley, por lo que hubo que jugar 30 minutos de alargue para definir al campeón.

Iban 119 minutos y todo indicaba que la definición de la Carabao Cup se daría desde los doce pasos, tal y como sucedió. A partir de eso, el DT alemán del Chelsea decidió sacar a Edouard Mendy, arquero titular de los Blues, y poner a Kepa, por su especialidad en los penales.

Sin embargo, la jugada no salió como todo Chelsea hubiese querido: Kepa entró y, no solo no pudo atajar ni un penal de los 11 pateados por los Reds (ganaron 11-10), sino que erró el suyo, para que de esa manera, el equipo de Jürgen Klopp se consagre campeón del certamen.