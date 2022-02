Martita Fort celebra su legalidad: “No lo supero”

lunes 28 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Martita Fort cumplió 18 años y está muy contenta. Lo celebró en California junto a su mellizo, Felipe Fort, Rocío Marengo, Eduardo Fort y su niñera Marisa López. Un día después de haber soplado las velitas en un restaurante asiático, recibió el mejor regalo de cumpleaños y todavía está en shock.

La joven no quiso ropa, joyas ni perfumes. Pidió entradas para ir al show de Bad Bunny en Inglewood y la pasó genial. “No lo supero”, expresó en Instagram.

El viernes, cuando alcanzó la mayoría de edad, Martita tuvo muchos sentimientos encontrados. Por un lado, se puso contenta de que por fin podrá acceder a la herencia que le dejó su padre, pero también lamentó no haber podido festejar con él y Gustavo Martínez, su tutor. “Feliz cumpleaños a mí, aunque no puedan estar todos los que me hubiera gustado que estén”, se sinceró. Desde el 25 de febrero, los mellizos son herederos legales del patrimonio de Ricardo Fort, que les dejó autos, propiedades y el 33% de la empresa FelFort. “El Comandante” también dejó algunos campos vinculados a la compañía.

Al recibir la porción accionaria, de aproximadamente el 16% cada uno, los herederos serán incluidos en la división de ganancias de FelFort. De esta manera, los jóvenes accederán a la distribución de utilidades.

Hasta la semana pasada, Gustavo Martínez había percibido una mensualidad para cubrir los gastos de los hijos de Fort.

Marta y Felipe aún no decidieron qué harán con sus vidas. Hace dos años, la joven tenía decidido quedarse en la Argentina para tomar su lugar en la empresa. Sin embargo, su hermano quería instalarse en Miami para estudiar y manejar desde allí sus finanzas.