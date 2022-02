Nicole Kidman invita a un lujoso retiro espiritual en la miniserie ‘Nueve perfectos desconocidos’

lunes 28 de febrero de 2022 | 6:00hs.

David E. Kelly vuelve a reunir gente linda y conflictuada en un lugar de belleza incomparable como hizo antes en Big Little Lies y la discutible The Undoing. Se trata de Nueve perfectos desconocidos (Nine Perfect Strangers) que tiene como protagonista una vez más a Nicole Kidman.

Masha Dmitrichenko (Kidman)es la dueña y directora de un retiro espiritual llamado Tranquillum. El propósito del lugar, como su nombre lo indica, es devolver la paz de espíritu a personas acaudaladas que llegan con el corazón roto por una u otra razón.

Un ex jugador de fútbol (Bobby Cannavale) adicto a las drogas después de que una lesión en la rodilla truncó su carrera. Una escritora de novelas románticas (Melissa McCarthy) que atraviesa dificultades profesionales y personales. Una familia que no logra reponerse de una tragedia íntima.Un matrimonio joven y glamoroso que comienza a notar que el amor entre ellos se desvanece. Un hombre recién separado (Luke Evans) que irrita a todos con su inveterado cinismo. Una mujer divorciada que tiene diversos problemas. Todos son parte de la trama y hacen a la historia.

Masha es una figura de aspecto angelical que parece caminar a varios centímetros de suelo y afirma que en solo diez días sus huéspedes van a experimentar una sanación que les cambiará la vida. Siempre tiene respuestas convincentes y tranquilizadoras para toda clase de planteos. Pero en privado despliega otra clase de poder, más misterioso.

A medida que avanza la serie y en medio de ejercicios peculiares que van desde el contacto con la tierra hasta una carrera de embolsados, algunos secretos algo perturbadores del tratamiento comienzan a salir a la luz pero aun así nadie se marcha del lugar.

Ese clima inquietante se percibe desde la primera imagen, cuando una cámara cenital muestra en primer plano una licuadora que comienza a girar muy lentamente y logra convertir una mezcla de frutas convencionales en una escena de enorme sensualidad.

En los siguientes episodios los personajes van revelando sus secretos y verdades, incluyendo a la misma Masha en una vida anterior. Nueve perfectos desconocidos está basada sobre la novela del mismo nombre de Liane Moriarty, aunque la adaptación no es del todo fiel al libro: los métodos en la serie son más expansivos y sofisticados; sin duda más peligrosos.

Tranquillum está ubicado en el norte de California como una especie de ashram de super lujo, con sus propias reglas y el clima mesiánico que recuerda a aquellos retiros de yoga y meditación que aparecieron a fines de los años ochenta tanto en Estados Unidos como en Europa.

Sin embargo, ese escenario de hipnótica belleza donde transcurre la historia es el rancho que Nicole Kidman y su marido Keith Urban poseen en Byron Bay, un pueblo costero en Australia. La serie se realizó durante la pandemia, con todas las medidas del caso. Son ocho episodios y pueden verse por Amazon Prime Video.