Martín Buscaglia vuelve a Argentina para mostrar “Basta de música”

lunes 28 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El compositor, intérprete, productor y hombre orquesta uruguayo Martín Buscaglia, referencia ineludible de la escena oriental que bucea entre las vastas influencias del rock, el pop, la música brasileña y el candombe beat, pone fin a dos años de distancia con Argentina y vuelve para presentar en vivo (solo con su guitarra “y alguna que otra cosita”) su último registro de estudio, Basta de música, que grabó en 2020 y la pandemia dejó sin vivos.

“Basta de música es más íntimo y además es un material donde puedo ver las distintas influencias que fui atravesando en un podcast sobre música que hago hace años; en este trabajo encontrás zonas más místicas, más estrambóticas, más lisa y llanamente pop, más brasileñas, más isleñas también, que pueden tener que ver con el reggae, Cuba, el calipso”, define Buscaglia hablando del material que estará tocando en Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Rosario.

“Es muy distinta la música del tipo que vive en la playa junto al mar que la música del tipo que vive junto al río, la geografía influye en la melodía que elegís, el paisaje deja marcas”, asegura Buscaglia en charla con Télam desde su casa en Montevideo, en medio de mucho movimiento “después de un año de mínima actividad”.

“Estoy cosechando los muchos intereses que tengo dentro de la música, estoy con una obra de teatro basada en improvisaciones donde toco en vivo, estoy con el programa de radio activo y estoy mezclando un disco que estoy produciendo de un músico joven; variables del inmenso abanico que es para mí la música”, cuenta.

Otras producciones

La Casa del Transformador es un podcast que arrancó años atrás como programa de una radio española y que actualmente se emite por otra emisora ibérica y una uruguaya, también se puede escuchar a través del Instagran de Buscaglia y va por su emisión 61.

“Lo que hago en el podcast es lo que haría cualquier melómano que te invita a su casa, pongo un disco para un amigo y le comento cuál es la perspectiva por la que me impacta esa música; paso música, hablo al respecto, porque creo que cuando la música cumple su función enseña, te habla a vos, propende al filosofar. A veces hago el podcast en vivo con público acá en Montevideo, a veces lo hago solo con vinilos; es algo que disfruto mucho, donde aprendo mucho también, es casi como hacer un concierto eligiendo en el repertorio de la Biblioteca de Babel”, asegura.

Consultado sobre las perspectivas que trae Basta de música, el autor de Temporada de conejos arriesga que podría estar abriendo nuevas cuestiones en su trabajo.

“Me parece que este disco –cuenta Buscaglia- abre un nuevo ciclo, al mismo tiempo que yo siempre soy yo, pero que acá arranca algo nuevo. Los tres discos de la última década: Experiencias musicales (a dúo con Antolín, 2015); Somos libres (en vivo, 2014) y El Pimiento Indomable (a dúo junto a Kiko Veneno, 2012) fueron como un tríptico, algo así como un intento vano de salirme de mi; y los tres de la primera década del siglo también tuvieron cuestiones propias, ahora se está abriendo algo otra vez”.

Respecto de hacer esta “reentré” postpandemia solo con su guitarra, el cantor y letrista uruguayo asegura que a la Argentina vino “en mil formatos”, y de hecho se lo vio en banda, bajo su proyecto hombre orquesta, con máquinas, pedales y loops en unipersonal, en dúos, solo.

“Siempre el músico es uno y no cambia mucho si toco solo, con mil pedales, en banda, seguro que en los shows aparecerán algunas capas de percusión o invite a alguien en algún momento, pero en este reencuentro busco lo más descarnado y emocionante, si cada formato mueve emotividades y energías diferentes, estos son momentos a flor de piel y me gusta la aventura de estar solo en el escenario”, remarca.

¿Cómo se articulan los tantos y distintos intereses que mueven tu actividad musical?

De joven me deslumbró Hermeto Pascoal y creo que no fue porque lo haya visto y quisiera ser como él sino porque Hermeto expresaba algo muy mío con otra ropa. Con otro bagaje cultural, con otra historia, haciendo músicas muy diferentes, me parece que comparto con él una mirada con similitudes. La música la uso a mi favor, no es que tengo un don, me sirve la música para aprender del mundo.

¿Y entre estos intereses que lugar ocupa tu trabajo como productor que es muy activo en la escena uruguaya?

Todo lo que es salirme de mí me interesa, la música no solo para el que la produce sino para el que la escucha es una manera de salirte de vos, que puede ser un peldaño pequeño o muy elevado, cuanto más sos vos es cuanto más podés salirte de vos, entonces más allá de que adoro tener canciones e ideas para hacer un disco propio siento que aprendo muchísimo al producir a una persona, me gusta ponerme en el lugar de Sancho Panza, el tipo que tiene que ponerse el escudo, acompañar y advertir a veces que esos fantasmas gigantes que aparecen son molinos de viento en realidad, para mí se trata de un trabajo muy rico donde también es importante ponerme en servicio con otro.