Mucho movimiento y compras austeras para el inicio del año lectivo en Misiones

domingo 27 de febrero de 2022 | 9:40hs.

A días del inicio formal de las clases en Misiones, las familias siguen en la búsqueda de precios y ofertas para la compra de útiles, vestimenta y todo lo necesario para arrancar el año lectivo 2022. Tras dos años de escuelas por zoom, semipresencialidad y burbujas, nuevamente los niños podrán volver a la normalidad en el aula, por lo que la expectativa crece para ellos también.

Por su parte, los rubros del sector buscan aprovechar al máximo esta fecha para vender los artículos necesarios. Si bien ya desde el año pasado se registran ventas escolares (e incluso reservas de productos), en la jornada de ayer nuevamente se pudo ver extensas colas de padres y tutores que aguardaban para entrar a las librerías, casas de uniformes, zapaterías y demás.

Los programas provinciales, como el Ahora Escolar y Ahora Textos, son de mucha ayuda, puesto que con ellos se pueden adquirir productos hasta en doce cuotas sin interés, una opción que contribuye tanto a las familias en la adquisición de todo lo necesario, como a los comerciantes, para fomentar el consumo interno (Ver “Vigencia...”).

Como se informó previamente, algunas listas son abultadas, llegando hasta en ciertos casos a los 16 mil pesos. En cambio, la mayoría ronda los 8 mil pesos e incluso se consiguen a menor precio, dependiendo las marcas y artículos solicitados. Así también, en muchos casos, se optó por comprar para el inicio solamente lo más necesario e ir adquiriendo de a poco el resto, para amortiguar el impacto del nuevo arranque lectivo. En ese sentido, se registraron además grupos de ventas de uniformes de segunda mano por redes sociales, por ejemplo, una estrategia de compra que se viene instalando hace un tiempo y que brinda un alivio también a la economía familiar.

En vías de recuperación

En Posadas, el movimiento viene activo desde fines del año pasado, con familias que se anticiparon y fueron comprando de a poco los útiles. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas Sergio Guelman, indicó a El Territorio que a modo de tendencia, “los números se están recuperando paulatinamente a la prepandemia”.

“Convengamos que el 2020 fue nulo, en el 2021 empezaron a haber atisbos de mejoría y este año viene muy bien. Pero comparando con el 2019 –que efectivamente pasa por allí la comparación – vemos que se están llegando a los números y ojalá que se mejore, pero todavía esa mejora de forma comparativa, no ha llegado al 2019 en cantidades”, remarcó.

En ese marco, adujo que “hay que tener en cuenta que venimos de dos años de pandemia, mejoraron los números en cuanto al año pasado, donde las compras estaban tibias, con miedos, comprando lo justo y necesario con incertidumbre; ya este año estamos más seguros y los números aumentaron considerablemente, pero siempre sabiendo que estamos recuperando niveles prepandémicos”.

Lo mismo se pudo ver en Leandro N. Alem, donde las ventas de indumentarias y útiles para el inicio del ciclo lectivo se notan más en el movimiento de personas que en la cantidad de las compras que se realizan. Una constante es la “compra hormiga” donde depende del precio que ofrece cada tienda o librería es lo que finalmente es adquirido por los clientes.

De acuerdo a lo que reseñaron comerciantes de esa ciudad, una coincidencia en varias librerías es que - respecto al año pasado - “se van adquiriendo de a poco los útiles más necesarios como cuadernos, carpetas, repuestos de hojas, lápices y biromes” y que “los medios de pago son día a día un poco de efectivo y las tarjetas de débito de distintos planes sociales”.

Por el lado de las indumentarias escolares, la situación no es tan disímil y son muchas las consultas sobre las alternativas de financiación propia de las casas comerciales. “Hay muy poca tarjeta de crédito” señalaron.

Compras austeras

En Montecarlo, en tanto, las compras para el inicio escolar fueron de forma austera y muchos padres optaron por comprar libros, uniformes y calzados usados y así cuidar la economía. “Lo que buscan son los libros y en tema útiles miran precios y comparan. Llevan dentro de todo lo económico por la situación conocida y lo necesario”, contó Víctor Baumgratz de la librería San José.

Además agregó: “No es posible comparar con año 2021 ya que por pandemia se reutilizaron los materiales. Las tarjetas crédito utilizan poco y nada, el débito. Esta semana se movió más porque las clases empiezan el miércoles, al menos en privadas”.

Por su parte Alicia Cabañas, que vende uniformes escolares, contó: “La venta es menor a años anteriores, cuando había clases normales. Cobro en efectivo los uniformes, nada de tarjetas, porque tengo que comprar el material y pagar a las chicas que cosen. Lo que si está complicado es conseguir material”.

También mencionó: “Los papás están buscando cosas que no tengo yo ni la escuela y no se da abasto porque dejaron todo para última hora, uno hace lo que puede. La gente vende el uniforme que le queda chico y la gente compra usados, es lo que hay”.

En Jardín América se notó una gran cantidad de vecinos que asistieron a los comercios para comprar lo necesario para los chicos que volverán a las aulas, con clientes dentro de las librerías y también haciendo fila para poder ingresar.

En Polirubro Jesús, donde hay variedad de juguetería, bazar y librería, una de las encargadas del lugar, Noelia Tarasiuk, en diálogo con este medio, comentó: “En los últimos días repuntó la venta, se ve reflejado la demanda ya que este año todos inician al mismo tiempo las clases y no es bimodal como arrancó el año pasado”.

Con respecto a la venta de los artículos y los precios dijo: “Acá vendimos muchas mochilas, también favoreció que armamos combos y la clientela aprovechó”. A su vez, remarcó que hubo incrementos de hasta un 20%.

En tanto que en Librería Pacífico, también aumentó el flujo de clientes en estos días, por lo que se notó gran cantidad de personas dentro del comercio, preguntando y comprando lo que se requiere para los alumnos. En este caso, los propietarios dijeron que en algunos productos hubo aumentos de hasta un 40%, agregando que este año las expectativas son positivas, ya que todos los chicos arrancan al mismo tiempo y se registró mayor cantidad de gente, más movimiento y venta.

Largas colas

En Iguazú la mayoría de los padres han dejado la comprar de los artículos escolares y uniformes para el último día. Durante toda la jornada de ayer, muchos comercios se vieron complicados para atender la demanda, incluso algunos optaron por limitar el ingreso al predio tal como se aplicaba durante la etapa más extrema de la pandemia.

Los clientes hacían fila y desde el comercio permitían un máximo de 10 personas para evitar aglomeración y poder atender a cada uno de la mejor manera. En lo que respecta a uniformes, los pedidos se han dado a último momento. “Muchas personas han cobrado hoy (por ayer) y se acercaron a comprar. Tenemos stock, pero como no hubo demanda anterior quizás no logremos atender a todos”, indicaron

Muchos comerciantes de la ciudad afirmaron que este año no se dio la modalidad de compra adelantada. “Fueron muy pocas las ventas anticipadas como ocurría años anteriores, no sabemos si las listas de materiales recién las definieron en febrero o si muchos optaron por tomarse vacaciones”, explicaron Algunos comercios optaron por atender el domingo por la tarde y otros tanto ya advirtieron que no estarán cerrados durante el feriado de carnaval.



Vigencia de los programas Ahora

En Misiones se encuentran vigentes los programas Ahora Texto y Ahora Útiles para contribuir en el inicio de clases en la provincia.

Con estos, se podrán comprar textos escolares en seis cuotas sin interés y útiles en hasta 12 cuotas sin intereses, por dentro del programa Ahora Misiones.

En el caso de los útiles, la vigencia del Ahora Escolar estuvo los días jueves 24 de este mes y viernes 25, pero también estará el próximo jueves 3 y viernes 4 de marzo. Allí entrarán artículos de librería, uniformes, guardapolvos, ropa y zapatería escolar. En este caso habrá reintegros y hasta doce cuotas sin intereses.

En el caso de los libros, el programa Ahora Textos funcionará en las librerías adheridas todos los jueves y viernes del mes de marzo. El programa tendrá inicio el 3 de marzo y permitirá la adquisición de libros en hasta seis cuotas sin intereses para las tarjetas de bancos adheridos al programa Ahora Misiones.

Notas relacionadas:

Casi 400 mil estudiantes misioneros regresan a las aulas este miércoles

Sugieren que los docentes usen protectores faciales

Buenas ventas y búsqueda de precios en Eldorado

Familias adquieren lo básico y prefieren los kits

Docentes disidentes anunciaron paro de 72 horas