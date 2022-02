Unos 400.000 alumnos y más de 36.000 docentes misioneros vuelven a clases esta semana

domingo 27 de febrero de 2022 | 5:15hs.

Este miércoles 2 de marzo comienzan las clases en la provincia de Misiones y 393.191 estudiantes de todos los niveles y modalidades retornarán a las aulas en un nuevo ciclo que por tercer año se desarrollará en contexto de pandemia por el Covid-19.

El ciclo lectivo 2022 se inició el pasado 21 de febrero con la presentación del personal docente y no docente en las instituciones educativas y la semana que viene, luego del feriado por carnaval, las instituciones educativas retomarán las actividades habituales con todo el estudiantado.

Este 2022 se dará nuevamente la presencialidad plena en las escuelas, esto es con el 100% de los estudiantes y ya no dividiéndolos entre lo presencial y lo virtual, como ocurrió hasta septiembre del 2021.

Por ello, el 10 de febrero se aprobó a nivel nacional el protocolo Escuela Segura y los puntos más importantes que acordaron entre los ministros de Salud y Educación de todas las provincias fueron: la eliminación de las burbujas, el uso de tapabocas desde primer grado -es decir, quedan exceptuados los alumnos de Nivel Inicial- y la decisión de no suspender las clases ni cerrar aulas ante un caso positivo de Covid-19.

Si bien el año pasado se pensó en la posibilidad de eliminar el uso de barbijo en las aulas de la provincia, la idea quedó finalmente descartada ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus. “El barbijo va a seguir siendo obligatorio porque creemos que es un elemento muy importante de cuidado y prevención y nos ayudó mucho”, habían sostenido desde la cartera educativa provincial.

Por otra parte, las autoridades de Misiones aseguraron que si bien apuestan fuertemente a completar los esquemas de vacunación, tanto de los niños y adolescentes como de los adultos, no se pedirá en las instituciones el pase sanitario. Por lo tanto la asistencia es obligatoria, destacaron.

“Nosotros no vamos a instalar ningún pase sanitario porque consideramos que no es necesario y que la escuela, con todos estos elementos de protección y de cuidado, está lo suficientemente preparada para el regreso”, había señalado a este medio el ministro de Educación, Miguel Sedoff.

Actualmente, forman parte del sistema educativo, como se dijo más adelante, 393.191 estudiantes y hay 36.751 docentes en todo el territorio provincial.

Dentro de la escuela común y especial (entre instituciones estatales y privadas), 684 niños acuden al jardín maternal, 47.554 al jardín de infantes, 190.394 acuden a la escuela primaria, 99.368 a la secundaria. Por otro lado 30.285 cursan en la educación superior técnica no universitaria (SNU). Mientras que 24.906 personas estudian en escuelas de adultos de la provincia.

La tierra colorada cuenta con una oferta de 3.003 instituciones educativas, de las cuales 17 son jardines maternales, 1.040 son jardines de infantes, 1.225 son primarias, 600 son escuelas secundarias y 121 corresponden a la educación superior no universitaria.

Puntos destacados

Puntualizando en el protocolo, como el año pasado, no deben acudir al establecimiento escolar los casos sospechosos o confirmados de Covid-19 y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Es decir, quienes tengan dos dosis aplicadas, siete días de aislamiento más tres días de cuidados especiales, mientras que para aquellos sin vacunación o con esquema incompleto serán diez días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para asintomáticos, desde la fecha del diagnóstico.

Mientras, los contactos estrechos asintomáticos con esquema completo de vacunación no deberán hacer aislamiento -sean docentes o estudiantes- y ya no será necesario un certificado o test negativo para retomar las actividades. En cuanto a los síntomas, si no son compatibles con coronavirus, luego de 24 horas sin ellos se puede volver a la escuela.

Asimismo, el protocolo determina que la sospecha de brote en el aula no implica la interrupción de las clases. Esa medida puede ser evaluada como parte del control, una vez que se haya analizado por parte de la autoridad sanitaria qué medidas correctivas específicas sean insuficientes para interrumpir cadenas de transmisión en el aula.

La definición de sospecha de brote es la presencia de al menos tres casos confirmados entre alumnos/as de una misma aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un período igual o inferior a siete días.

Respecto del retorno de actividades cumplidos los días de cuarentena, no es necesario presentar certificado médico.

El documento establece como otros pilares de Aula Segura -y como viene siendo desde el regreso a la presencialidad-, la ventilación, la higiene y la distancia. Se recomienda la ventilación cruzada (de no ser posible, el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior); limpieza y desinfección regular de los ambientes y adecuada higiene de manos de toda la comunidad educativa.

Se insta además a organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores) y priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como los destinados a la alimentación, la actividad física y otros.



Detalles del protocolo

Asistencia cuidada. Ante casos sospechosos o confirmados de Covid-19, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes.

Contacto estrecho. Asintomático con esquema completo de vacunación puede continuar en la escuela. Mientras, los asintomáticos con esquema incompleto o sin vacunación no pueden asistir al colegio.

Sin interrumpir clases. La sospecha de brote en el aula no implica la interrupción de las clases. Esa medida puede ser evaluada como parte del control, una vez que se haya analizado por parte de la autoridad sanitaria.

Tapabocas. Uso de barbijo a partir del nivel primario: debe tapar nariz, boca y mentón, estar bien ajustado a la cara y mantenerse durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.



Mesas para los que adeuden materias

Se puso en marcha un trabajo de revinculación de la población escolar que habilitó, entre otras cosas, mesas de examen por mes para el nivel secundario y el concepto de libreta abierta para todos los niveles. Este año por medio de la Resolución 5938 se fijó que los estudiantes que adeuden materias hasta el año 2019, es decir, en el período de la prepandemia deben rendir ante un tribunal docente.

El primer llamado es el 10 y 11 de marzo. Mientras que las otras convocatorias son de regularización administrativa y pedagógica de trayectorias escolares son el martes 10 de mayo; miércoles 8 de junio, viernes 8 de agosto; jueves 8 de septiembre y viernes 14 de octubre, martes 8 de noviembre.

Asimismo, en simultáneo a las mesas convencionales previstas para julio, hay otro llamado: 7 al 8 de julio. El último llamado para materias adeudadas hasta 2019 va desde el 19 hasta el 21 de julio.

