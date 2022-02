Postergado y algo más

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:01hs.

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) resolvió el viernes por la noche postergar la primera fecha del Misionero de Pista que estaba pautada para el 12 y 13 de marzo y pasarla para el 9 y 10 de abril manteniendo al autódromo de Oberá como escenario.

En un verdadero papelón, la postergación llegó a sólo tres días de haber lanzado la primera fecha, con una conferencia de prensa ante los medios en Posadas, fuera de Casa de Gobierno, y anunciado que la primera fecha “salía o salía” en marzo con “la cantidad de autos que sean”.

¿Qué pasó en estos tres días? La Asociación Misionera de Pilotos Propietarios de Autos de Competición (Ampacc), los delegados y los pilotos se movilizaron, rechazaron arrancar en marzo y pidieron diálogo para rediscutir un nuevo calendario, algo que no pasó.

Tal como lo anticipó El Territorio en su edición del viernes, fue un día clave. Al conocerse que los delegados de las cinco categorías no iban a reunirse con la Femad, el Automóvil Club Oberá (ACO) presentó ayer una nota solicitando la postergación de la fecha. En pocos minutos la nota fue aceptada y aprobada por el Comité Ejecutivo, que integran los cuatro clubes, y presentaron un nuevo calendario elaborado unilateralmente sin consultar con la Ampacc.

“En cuanto al motivo del pedido, el organizador (ACO) indicó que a pesar de los gastos asumidos previamente, tuvieron en cuenta lo conversado con pilotos y equipos que habitualmente realizan pruebas en el autódromo de Oberá”, dice el comunicado.

En la nota presentada por el ACO a la Femad y que lleva la firma de Carlos Morales, no nombra el pedido de postergación solicitado por la Ampacc presentado el martes, o las cinco notas que enviaron los delegados de las cinco categorías para pedir la postergación hace más de 15 días, y solamente se basa “en los pedidos realizados por los equipos que habitualmente realizan pruebas en Oberá”. Algo realmente insólito y que profundizará aún más la escasa relación que tenía la Ampacc y Morales.

Nuevamente y de forma unilateral, Morales (ACO), junto Mieres, y sin consultar a los pilotos o a la Ampacc, cambiaron el calendario, le sacaron la fecha de abril al Automóvil Club Misiones (ACM) y anunciaron un nuevo calendario de ocho fechas.

Lo insólito del nuevo calendario es que hasta hace unos días no se podía correr “en julio por la presencia de categorías nacionales” y ahora se correrá en julio. Lo que marca una nueva contradicción de la conducción de la Femad.

Aunque la Femad, encabezada por Oscar Mieres, afirma en su comunicado que esta abierta al diálogo, sus actos contradicen sus dichos. No se sentó a charla con la Ampacc, ni con los delegados, no reconoce sus pedidos, y sacó un nuevo calendario de forma unilateral sin consultar.

Piden la renuncia de Mieres

Paralelamente a conocerse el nuevo calendario, la Ampacc, en conjunto con los delegados de la Copa Fiat 1.4, la Clase Uno, la Clase 3, el TC 4000, el TC4000 B y los pilotos y preparadores presentes en la reunión realizada el viernes en Oberá solicitaron la renuncia de Mieres.

A la reunión del viernes habían sido invitados a charlar Mieres y el presidente del ACO Carlos Morales, pero ninguno de los dos se hizo presente.

En medio de la reunión se conoció el nuevo calendario, lo que caldeó los ánimos de los presentes y luego de las expresiones y solicitudes de los delegados se mocionó solicitar a los miembros del Comité Ejecutivo de la Femad:

“La indeclinables e inmediata renuncia del presidente Oscar Mieres”.

Además, el documento elaborado por la Ampacc consta de siete puntos, seis de los cuales se deberán cumplir para que se ponga en marcha el calendario en abril.

El punto dos solicita la “Inclusión de la Ampacc dentro de Femad con las mismas atribuciones que los clubes integrantes (llamado a Asamblea para que los pilotos sean incluidos y tengan voz y voto a través de su Asociación)”.

Piden también el “reemplazo del comisario deportivo: Luis ‘Tito’ Selleski, la reestructuración del comisariato técnico de la Femad; la transparencia y claridad en la gestión y proyección administrativa, la comunicación y trabajo fluido entre todas las instituciones integrantes del automovilismo misionero” y aceptan “el cambio de calendario para abril”, pero aclaran que “repudiamos la forma en que fue elaborado el nuevo calendario”.

“Fue nuevamente de forma unilateral, sin consulta con la Ampacc, los delegados y los pilotos. Dejamos en claro que de no cumplirse los seis primeros puntos de este documento, el Campeonato Misionero de Pista no comenzará”, cierra el documento que lleva la firma de la comisión directiva, los delegados de las cinco categorías, y más de 20 pilotos presentes.

La crisis dirigencial sigue y parece no tener fin, mientras que los pilotos y fanáticos esperan volver a ver a los autos en pista.



Los Bustos siguen marcando el camino en el TN

Facundo Bustos (VW Gol Trend) y Bautista Bustos (Toyota Etios) se destacaron en las series de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputa su primera fecha en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

Los hermanos de Apóstoles, largaban 4° (Facundo) y 6° (Bautista) en la segunda serie, pero por un inconveniente eléctrico de último minuto en los autos tuvieron que partir desde el fondo de la grilla. Pese a eso los dos se vinieron para adelante, avanzaron y llegaron 4° y 7°, respectivamente. Con este resultado, Facundo partirá la final desde 10° y Bautista 19° .

En la misma serie, Martín Blasig (Nissan March), pudo remontar un par de posiciones y llegó 9° y hoy largará 25° en la final.

Por su parte, en la primera serie, el posadeño Iñaki Beitia terminó 8° y largará desde la posición 23 en la final.

Hoy desde las 12.20 y por la TV Pública se corre la final.

En la Clase 3, el obereño Carlos Okulovich (Honda New Civic) clasificó 37° con un tiempo de 1m17s15/1000. José Manuel Urcera (Honda New Civic) se quedó con la pole de la final que va desde las 11 por la TV Pública.