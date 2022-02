“Lo único que podemos hacer desde acá es rezar”

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:02hs.

La situación en Ucrania mantiene en vilo al mundo entero, con el pedido para que cese la guerra sin resultados favorables por ahora, se realizan oraciones en distintos lugares para que esto suceda.

En Jardín América está la parroquia Espíritu Santo, del rito bizantino ucranio y en la que que su párroco, el padre Román Zamikhovskyi lo vive muy de cerca porque nació en Ucrania y tiene a familiares y amigos en el mencionado país.

“Ucrania es un país al que no le gusta la guerra, siempre quiso evitar y no es el que empieza el conflicto bélico, sino que al ser invadido por otro país como en este caso, se ve obligado a luchar”, dijo el presbítero.

Además, Zamikhovskyi comentó que tiene a su hermano en Lviv, Ucrania, como así también a sus primos y amigos. “Yo a mi país lo llevo siempre conmigo (decía mientras se le llenaban los ojos de lágrimas), mis padres ya fallecieron, pero está mi hermano y creo que fue convocado por el Ejército ucraniano para defender nuestras tierras”.

El sacerdote contó que no tiene contacto con él desde principios de este mes. “Creo que fue llamado por si había una eventual guerra, como en el Ejército no dejan usar celular no tuve contacto todavía y es algo que me tiene preocupado porque nada sé de él”.

A su vez, el sacerdote dijo que todos los varones que en su momento formaron parte del Ejército, son llamados como en este caso de conflicto bélico con Rusia.

“Ucrania es un país muy creyente y patriota, siempre decimos que ponemos en primer lugar a Dios, la patria y la familia. Por eso cuando llegaron los primeros ucranianos a Argentina, lo primero que hicieron fue construir una parroquia o capilla para juntarse todos, que sea el lugar de reunión”.

Con respecto a la guerra, el padre Román dijo: “Yo me informo de todas las fuentes oficiales de allá, lo triste es que las tropas rusas entraron por todos los lados posibles de la frontera, no fue en uno o dos lugares nomas, por lo que dificulta la tarea para nuestros combatientes y lo primero que hicieron los rusos fue atacar las bases militares y aeropuertos”.

Incluso precisó que hace más de dos meses llegaron a Ucrania espías rusos para alquilar un lugar y mientras tanto informaban sobre los lugares que debían bombardear.

Ayer en la parroquia Espíritu Santo hubo misas y oraciones para que termine la guerra en su país natal y haya paz. “Nosotros desde acá lo único que podemos hacer es rezar, nos reunimos la feligresía para unir fuerzas y que culmine esto”.

Además, en la basílica de San Vladimiro de Posadas también hubo una misa del culto ucraniano.

