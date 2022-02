Buenas ventas y búsqueda de precios en Eldorado

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:04hs.

A pocos días del comienzo del ciclo escolar tanto librerías escolares como comercios de venta de uniformes y calzados destacan las ventas que tuvieron. El regreso a clases movilizó el comercio en los rubros asociados a dicha actividad, aunque no se puede hacer comparaciones con el año anterior por el regreso a la presencialidad plena.

Laura, empleada de un comercio de venta de artículos escolares de Eldorado, explicó: “La verdad que se notó mucho movimiento, sobre todo en la última semana. Se nota en el nivel de ventas aunque no podemos hacer una comparación con el año anterior por dos motivos: este año habrá más alumnos en las aulas, y es difícil comparar precios por la inflación que hubo en los dos últimos años. Sí se nota que la gente busca precios, consulta, lleva productos más baratos como por ejemplo en los blocks de hojas que hay de diferente calidad, o cajas de lápices de colores de menos colores, y así. Nosotros estamos adheridos al Plan Ahora Escolar y eso ayuda, aunque mucha gente no lo pudo utilizar por no tener la tarjeta del banco autorizado”.

Rosa, madre de tres hijos en edad escolar, se encontraba comprando en el comercio y al ser consultada, contestó que “yo tengo tres hijos que van a la primaria, un nene de 11, una nena de 9 y otro de 6 que empieza este año. Es imposible comprar todo de golpe lo que necesitan, han aumentado mucho las cosas. En los artículos de librería voy comprando lo imprescindible, como para que tengan los primeros días y después veremos de ir reponiendo. Pero con la indumentaria no se puede hacer eso. O sea tenés que comprar el calzado a todos, los guardapolvos, un par de mochilas, y algo de ropa porque los chicos crecen y les va quedando chica la que tienen. Se hace muy difícil, pero con el plan de 12 cuotas sin interés pude más o menos comprar todo lo necesario”.

Por su parte los comercios de indumentaria tienen la misma realidad. “Nosotros vendimos bien, sobre todo los últimos días. Estábamos preocupados por que las semanas anteriores no hubo mucho movimiento, pero por suerte mejoró. Lo que pasa es que la inflación hizo que a mucha gente le costara comprar todo lo necesario”, indicó Cecilia, de una casa de uniformes. Y dijo que “por ejemplo, el jueves vino una señora que necesitaba dos uniformes para sus hijos. Cuando vio los precios dijo que compraría uno nomás, para el más grande, y que el más chico iba a heredar el guardapolvos y que lo iba a mandar a achicar y esperar un poco. Pero con el calzado eso no se puede hacer. Aunque, a pesar de todo hubo un buen nivel de ventas”, concluyó.

