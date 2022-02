Sugieren que los docentes usen protectores faciales

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Con el inicio del ciclo lectivo 2022, el uso de barbijo en las escuelas se ubica en el centro de la escena, dado que continúa la pandemia de Covid-19. Las autoridades del Ministerio de Salud resolvieron el uso de tapabocas a partir de 1° grado de primaria. No obstante, desde la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica alientan el uso del tapabocas en edades más avanzadas, es decir, desde cuarto grado en adelante. Especialistas consultadas por El Territorio, propusieron alternativas para los niveles más bajos, como ser mascarillas o protectores faciales al igual que para los docentes para mejorar los aprendizajes.

La psicopedagoga Claudia Benegas dijo que en primer ciclo -comprendido desde primero, segundo y tercer grado- el uso del barbijo dificultó la división fonológica de una palabra, es decir el silabeo. “Porque muchas veces sirve ver los labios de la maestra para escribir cómo suenan las palabras y se modifica mucho el sonido con el barbijo. Habían veces que la maestra tenía que retirarse la mascarilla para ejemplificar”, sostuvo Benegas, que se desempeña en el Instituto Virgen de Itatí, de Posadas.

Según su análisis, la mayoría de los chicos de primer grado tuvo un leve despiste para reconocer las letras ‘M’, ‘P’ y ‘B’ porque son sonidos que no se notaban tanto con el barbijo. Sin embargo, el mayor conflicto fue la conectividad, ya que durante el año 2020 no se logró una escolarización adecuada. Y en la modalidad combinada igual se registraron ciertos retrasos en los temas a causa de que no podían conectarse y eso hacía que fuera difícil el seguimiento.

En cuanto a la posible solución, deslizó que desde su escuela estaban planteando una alternativa. “Nosotros queremos apostar por el uso de máscaras en las maestras y barbijos en los niños, si bien va afectar un poco el sonido, mejora ampliamente la visibilidad de los gestos y expresiones de las maestras para que ellos tengan una referencia y ejemplo que seguir, ya que son años claves para el aprendizaje lectoescritura”, indicó.

A modo de ejemplo, comentó que en su escuela “los niños de nivel inicial durante el 2021 eran los que más usaban el barbijo y no costaba que lo lleven en toda la jornada”.

Por otro lado, la licenciada en fonoaudiología Natalia Ovando de su experiencia en consultorio sostuvo que los chicos con hipoacusia, fueron y son los más perjudicados por el uso del barbijo, ya que ellos se apoyan de la lectura de los labios.

A partir de su observación, consideró que el tapabocas -si bien es necesario para evitar contagios de Covid u otras afecciones - ralentiza la enseñanza: “No digo que no lo usen, es necesario por la pandemia, si no que se busque otro tipo de protección, como la máscara, en la cual se puede ver el rostro y las expresiones de los niños como de las maestras, a pesar de que se pueda perder un poco el sonido, se permite ver los gestos”.

Ovando coincidió con la psicopedagoga, en que se obstaculizó la alfabetización de los primeros grados, al tiempo que añadió: “Para escuchar bien te apoyás del sonido que viene del punto y modo articulatorio de los fonemas -cómo se pronuncia- y en base a eso es como uno escribe. Es importante justamente porque es la base”.

Algo positivo que destacó la fonoaudióloga es que los padres están más tiempo en las casas y se involucran más en la adquisición del lenguaje a sus hijos, a través de juegos y eso favorece los vínculos familiares. “Compartir y jugar anima al habla”, remarcó.

Benegas, en tanto, aclaró que la comunicación y socialización no dejó de existir, sólo que se daba mayormente en los recreos cuando los chicos salían a comer en el patio y conversaban motivándose entre sí fomentando el lenguaje.

¿Qué piensan los padres?

El Territorio también consultó a algunos padres respecto del uso de barbijo en el aula. “Creo que el tema del barbijo es importante en lugares muy cerrados y de poca circulación de aire, más cuando hay un número importante de personas. En cuestión del uso dentro de las aulas, sería cuestión de mantener muy bien ventilado el lugar y usarlo en situaciones de aglomeración y o posible gripe”, indicó, Roxana Villar.

En esa línea de pensamiento, Vanessa Bustamente (36), madre de dos niñas de primaria, coincidió que el uso del tapabocas es necesario para cuidado de los más pequeños, ya que “los niños tienen sus defensas como todos. Los virus siempre existieron y existirán. Hay que protegerlos y acompañarlos en el proceso de enseñanza”. Confesó que no simpatiza muchas veces con el barbijo, pero cree que es indispensable para la salud de la sociedad en pandemia.

María Laura Rojas (40), en tanto, mamá de chicos en la primaria aportó su visión. “Yo creo que es positivo mantener el uso del barbijo, en primer lugar porque ellos son los que se adaptan rápidamente a los cambios -más que los adultos, incluso- y en segundo lugar porque en el invierno evitaría que se propaguen enfermedades de las vías respiratorias”, sostuvo.

