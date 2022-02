Llega ‘Leonardo’, la serie que explora la vida del genio

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Leonardo, serie biográfica que se propone dar cuenta de la vida, obra y luchas personales del genial artista, inventor y científico florentino Leonardo Da Vinci, podrá verse a través de la señal AMC desde hoy a las 22.

Con el Renacimiento italiano como telón de fondo, la primera temporada de la serie de Frank Spotnitz -guionista de la recordada Expedientes secretos X y creador de The Man in the High Castle, entre otras- consta de ocho episodios de una hora e inicia con una licencia narrativa significativa.

En 1506, Leonardo, el artista más famoso de su tiempo, es acusado del asesinato de Caterina de Cremona. Interrogado por Stefano Girladi, un ambicioso oficial del Ducado de Milán, Leonardo comienza a contar su vida a partir del primer encuentro con Caterina en el taller de Andre del Verrocchio.

Giraldo, cautivado por la personalidad del genio, comienza a creer que Leonardo puede ser inocente e investiga para descubrir la verdad.

A partir de ese dispositivo narrativo más propio del género policial que del biopic -¿quién es el asesino?-, la serie se encomienda a repasar cómo Da Vinci se convirtió en el polímata (persona que posee conocimiento en numerosas disciplinas) que corrió detrás de su curiosidad en las artes, la ciencia, la tecnología.

La serie recorre su vida a través de los trabajos que lo hicieron famoso y de las historias ocultas en ellos que revelan la obsesión de un hombre por alcanzar la perfección.

Leonardo es protagonizada por el irlandés Aidan Turner, de paso previo en la trilogía de El Hobbit de Peter Jackson y la serie de época Poldark. El resto del reparto cuenta con Carlos Cuevas, en el papel de Salaí; y el británico Freddie Highmore, como Stefano Giraldi.