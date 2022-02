Silvia Cassina se despidió de la TV

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Tras 18 años en el Noticiero Trece, Silvia Martínez Cassina le dijo adiós a los televidentes y a sus compañeros de programa. “Se vienen nuevos aires. Es mi último día en el canal después de 30 años. Los últimos 25 años me metí en sus casas de manera ininterrumpida. Les agradezco muchísimo por el cariño permanente y los mensajes que me llegaban hasta cuando me iba de vacaciones”, dijo la periodista.

Además, se emocionó al recordar a aquellos colegas que ya no están y les agradeció a aquellos trabajadores que no salen en pantalla: “30 años es más de la mitad de mi vida. Creo que he tocado el alma de muchos de los televidentes y me explota el corazón de agradecimiento”, cerró.