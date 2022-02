Nuevas medidas para los viajeros y complicaciones con algunas vacunas

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Sin lugar a dudas viajar es una experiencia increíble. Los sentidos se enriquecen y se obtienen conocimientos de todas partes del mundo. Es así como año a año muchos misioneros dejaban atrás la rutina cansadora para aventurarse en cálidas playas de, por ejemplo, Estados Unidos o países de Europa.

Sin embargo, en estos dos últimos años, la pandemia de Covid-19 dificultó los movimientos en muchas partes del mundo, por lo que el pasaporte terminó guardado en el cajón, junto con las ansias de volver a salir a disfrutar de la naturaleza y la ciudad.

Afortunadamente en el 2022 con la aparición de las vacunas y cepas no tan virulentas, los países se fueron abriendo nuevamente al turismo, pero todo tiene su letra chica. El impedimento con el que se encuentra el viajero misionero actualmente es que las vacunas autorizadas para ingresar a muchos países no incluyen a la Sputnik, una de las primeras que se colocaron en el país.

En el 2019 Vanesa tuvo la oportunidad de hacer su último viaje a Miami. Allí -y como lo venía haciendo desde hace mucho tiempo- invirtió sus ahorros de todo el año, para disfrutar del mar y la calidez de la gente. Este año decidió volver a visitar la ciudad que la cautiva, pero de a poco se fue encontrando con un escollo que prácticamente le impide hacer realidad su sueño, aunque tiene las tres dosis correspondientes de la vacuna.

“Comencé buscando en internet, como siempre lo hago, el mejor precio en hoteles, la disponibilidad de los días que necesito y los vuelos. Pero en el sitio web de la aerolínea me detuve en ver más información sobre el ingreso a los Estados Unidos, y ahí comencé a deprimirme”, comentó algo defraudada.

EE.UU. considera a alguien totalmente vacunado si a la persona se le aplicaron las vacunas que estén en la lista de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud.

“Yo tengo el esquema completo y el refuerzo; o sea la tercera dosis, pero el gran problema es que las dos dosis que tengo, son de la Sputnik, que es una de las vacunas que no están aprobadas por la OMS. La tercera dosis que tengo es la AstraZeneca, que sí está aprobada por ellos, pero con eso no alcanza”, remarcó Vanesa.

La Unión Europea (UE) emitió un comunicado el miércoles donde se actualizó el mapa de restricciones para los países que conforman el bloque; las modificaciones previstas responden a la evolución de la pandemia, al aumento de la vacunación y la administración de las dosis de refuerzo, y al reconocimiento de un número creciente de certificados expedidos por terceros países como equivalentes al certificado Covid digital de la UE. La nueva recomendación será de aplicación a partir del 1º de marzo de 2022, dice el documento oficial.

Pero, a pesar de las actualizaciones dentro del listado de vacunas aprobadas, sigue sin aparecer la Sputnik-V vacuna que se aplicó la gran mayoría de argentinos. Ahora las restricciones se levantarían para personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación con alguno de los inoculantes reconocidos y autorizados por la UE o la Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto que la última dosis haya sido administrada al menos 14 días y no más de 270 días antes de sus arribos o hayan recibido una dosis de refuerzo. Las vacunas reconocidas por estas instituciones son: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm, Sinovac y Covaxin.

También pueden viajar hacia Europa personas que se hayan recuperado del Covid-19 en los 180 días previos.

“Quien no puede ir a Estados Unidos o a países que no aceptan la vacuna Sputnik tiene todo el mundo para viajar. Se cambian los viajes sin problema, un año entero nos pasamos canjeando viajes, estuvimos trabajando para todos los pasajeros para poder resolverles estos problemas sin costo. El que quiere viajar tiene que tener dos dosis de cualquiera de las vacunas aceptadas por la OMS”, expresaron desde la agencia de turismo Carlota Stockar.

Cambiar de destino

Desde Viajes Mara explicaron que el consulado de Estados Unidos al igual que cualquier otro consulado de países del primer mundo “no ofrecen ningún tipo de excepción que no esté previsto en sus normativas”.

Siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la OMS, la Unión Europea permite el ingreso a los viajeros provenientes de otros países siempre y cuando estén vacunados con dosis aceptadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y Estados Unidos sólo acepta para el ingreso al país, a personas vacunadas con el esquema completo de dos dosis, pero de vacunas aprobadas por la Administración de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos (FDA). Toda vacuna que no estuviera aprobada imposibilita ingresar al país del norte o al viejo continente.

En su odisea, Vanesa trató de saber si había algún tipo de excepción para poder viajar. La respuesta fue negativa. “Llamé a la embajada para ver si de alguna manera con la tercera dosis de una vacuna aprobada, podría ingresar, pero no pude comunicarme. De todas maneras, consulté con algunas agencias y me dijeron que no se puede hacer nada. Para ellos el esquema completo son las dos primeras dosis, y deben ser de alguna de las vacunas aprobadas por ellos”, comentó.

“Lloré por dos días de la impotencia. Porque ninguno de nosotros pudimos elegir qué vacuna ponernos. Estaba la pandemia azotando muy fuerte, y había que inmunizarse lo antes posible. Yo no tengo la culpa de tener las dos dosis de la sputnik, que sé además que es una muy buena vacuna. Creo que esto se debería solucionar, ya que casi todo Misiones está con esta vacuna y es injusto que no podamos ejercer nuestra libertad de ir a cualquier parte”, culminó.

En esta línea desde Mazza Turismo explicaron que “la realidad es que cuando nos dicen que tienen Sputnik, directamente no le ofrecemos el paquete a Estados Unidos, por una cuestión de que no se puede vender algo si la persona no cumple con los requisitos, es lo mismo que si no tiene visa. Yo creo que en algún momento se va a levantar esta restricción, pero de todas formas Estados Unidos es uno de los países más flexibles en cantidad de vacunas aprobadas, hay países que están más complicados”.

Como especialista en turismo internacional, desde Viajes Mara comentaron que “quienes tienen la aplicación de dos vacunas Sputnik V y una tercera dosis de otra vacuna autorizada por la OMS, aún no pueden viajar, deben contar con dos dosis de no Sputnik. No tenemos cuantificado el número de personas que quieren viajar a USA, e inclusive a Europa y aún no pueden hacerlo por contar con la vacuna rusa, pero lamentablemente son muchos”.

Misioneros aprobados

Sí hay dos grupos de misioneros que pueden entrar a Estados Unidos y a países de Europa con fronteras estrictas, y son las quinceañeras y quienes se aplicaron las vacunas aprobadas por la OMS.

“Tenemos clientes que se aplicaron Sinopharm y Astrazeneca, ellos pueden viajar. De todas formas Estados Unidos también depende del turismo, y el turismo latinoamericano es muy grande para ellos”, expresaron desde Mazza Turismo.

En la Argentina se aplicaron 19.135.664 dosis de Sputnik V y la falta de validación por parte de la OMS se convierte en un grave problema para quienes necesiten viajar al exterior. Hace algunas semanas, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, le pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aprobación de uso de emergencia de la vacuna Sputnik V que aún no tiene una validación internacional.

Mientras sigue pendiente la aprobación de la vacuna, cientos de misioneros deben seguir esperando y reprogramando su viaje a Estados Unidos y Europa, o bien visitando otros destinos que permiten el ingreso de viajeros vacunados con Sputnik.