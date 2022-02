La promesa

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Como nunca en su añosa existencia, Everaldo Guimaraez se había sentido tan desorientado y eso que se jactaba ante propios y extraños de haberlo vivido y visto casi todo.

Con los primeros albores del día, arrastró su canoa desde la costa y empezó con su rutina cotidiana, que a fuerza de repetición ya era casi un ritual. Sentado sobre su caico, como le gustaba decirle a su pequeña embarcación, remó algunos metros y luego se dejó ir al garete por el Paraná, pero sentía que el río no era el mismo. Hacía semanas que estaba demasiado bajo, mostrando barrancos que otrora estuvieron ocultos por el agua y que ahora en su impúdica desnudez presentaban una silueta casi desconocida. Pensó que las costas de arena nunca habían sido tan anchas y extensas, dibujando un ribete dorado capaz de enceguecer a cualquiera bajo el sol ardiente de aquel mes de enero. Hasta los bloques de asperón del Teyú Cuaré parecían más rojizos en aquel tórrido verano, tanto que ni siquiera los lagartos se animaban a mostrarse por aquellos lugares.

-Sigan jodiendo con represas y tumbando la selva, que dentro de poco esto va a ser un charco -reflexionó a pesar de su casi nula instrucción.

Él había nacido en una época en la que el río no estaba encajonado y era libre; donde los timbós, cedros, guayubiras y lapachos se multiplicaban más allá del horizonte. Si bien nunca se había alejado demasiado del lugar donde creció, solo le bastaba con levantar la vista cada vez que navegaba por el río, para ver cómo las plantaciones de pinos y eucaliptus le ganaban espacio a los pocos manchones de selva que aún permanecían en pie.

Con sus casi noventa años, tenía la piel curtida y agrietada de tanto navegar. Aquellas partes de su cuerpo que no estaban cubiertas por sus raídas prendas tenían un color marrón tan intenso, que contrastaban con su hirsuta cabellera blanca, la que siempre estaba protegida por un gran sombrero de paja.

Pescador de oficio, creía que el río era su único patrón. A diferencia de muchos de sus vecinos que se conchababan para tarefear en los yerbales del pueblo, él prefería no estar sujeto a días y horarios y menos cuando esa claudicación se hacía por unos pocos pesos. Siempre se rebeló contra el orden impuesto y se jactaba de encarnar una especie de anarquismo criollo, aunque en su vida hubiese escuchado el significado de aquella palabra. Pero, así como no le gustaba ser un asalariado para no depender de las órdenes del capanga de turno, también sabía que en el fondo y de una manera diferente era un empleado del río y que como tal no estaba a salvo de sus caprichos. En él reconocía generosidad cuando la pesca era abundante o cierto atisbo de mezquindad cuando no sacaba ni siquiera un bagre.

Everaldo vivía en la zona del puerto viejo de San Ignacio, en una tapera hecha con retazos de madera que había conseguido en algunos obrajes abandonados. Las hendijas de las tablas hacían que la luz del sol dibujara en el interior de la casa una especie de barrotes de trazos irregulares, que dependiendo de la hora del día parecían las rejas de una cárcel. El patio de tierra circundante a la casa no llegaba más allá de los diez metros de radio, para luego fundirse con la vegetación. Al costado de la vivienda y a la sombra del único cedro de toda la comarca, dormía un esmirriado perro, cuya diversión era ladrarle a las cinco gallinas que estaban confinadas en un improvisado gallinero, que no desentonaba en lo absoluto con el estilo arquitectónico de la casa. Además de su bote e implementos de pesca, todo el capital que había logrado acumular en su vida estaba compuesto por aquella vivienda y unos pocos enseres entre los que se contaban: un catre, una mesa, dos sillas, una radio, tres mudas de ropa y no más de una docena de utensilios de cocina. Dos columnas de ladrillos pegadas con barro y unidas con una rejilla de hierro oficiaban de cocina. En ella hacía fuego cada vez que se dignaba a usar la olla o en su defecto para calentar la pava cuando tenía ganas de tomar unos mates. Como todo el piso era de tierra, la limpieza no era una de sus preocupaciones. Si algo se caía al suelo, pronto se mimetizaba con esa superficie. Tal era su desidia por las cuestiones domésticas, que en una ocasión encontró enterrado uno de los dos tenedores que tenía y que había perdido cinco años atrás. En una de las cuatro paredes que componían la casa, tenía colgado un almanaque amarillento de la década del setenta, que aún conservaba porque le gustaba la foto de un caballo que ilustraba la portada. El excusado estaba a unos pocos metros y a veces se bañaba en el río cuando regresaba al atardecer de su pesca diaria.

-¿Para qué más? –se preguntó en muchas ocasiones de manera casi retórica. Todo lo que necesitaba para subsistir lo tenía en ese pequeño enclave cercano al río. Su rudimentaria economía pronto le hizo comprender que de todo lo que pescaba tenía que apartar algo para fritar en su olla negra y el resto venderlo en el pueblo. Con eso le alcanzaba para comprar algunas vituallas indispensables para la subsistencia y de vez en cuando algún jabón para el aseo personal. Después de ahorrar durante mucho tiempo, recién pudo adquirir su primer y único reel, que de tanto uso tenía marcas y parches por todos lados. Durante años había pescado con una lata en la que enrollaba pacientemente su lineada, pero sabía que si quería agarrar bichos más grandes, tenía que modernizarse.

A pesar de que su dieta consistía en fritangas y guisados de todo tipo, jamás estuvo enfermo de gravedad. No entendía esa manía que tenía la gente de ir al médico cada vez que se sentían mal por cualquier pavada. Si se indigestaba con algo, cosa que rara vez ocurría, se curaba con té de marcela o de menta dependiendo de la época del año. Si se cortaba o quemaba con algo, se ponía el gel de la hoja de aloe vera sobre la herida. En las contadas oportunidades que se engripó, tomaba una infusión de anís estrellado o una cucharada de miel para el dolor de garganta. Adjudicaba su buena salud a la ingesta diaria y en ayunas de un brebaje preparado con limón y ajo, cuyas proporciones y medidas jamás reveló.

No se había casado o amancebado nunca, porque se convenció de que no estaba hecho para esos menesteres. Su carácter hosco y taciturno se encargó de ahuyentar a las posibles candidatas que alguna vez lo rondaron. Si bien tuvo algunos escarceos amorosos, éstos nunca pasaron de ser un mero revolcón para mitigar la soledad. A esta altura de su vida, ya no le quedaban familiares directos pues todos habían fallecido. Primero fueron sus padres cuando apenas era un niño, y luego su hermano mayor, que la única herencia que le dejó fue haberle enseñado el oficio de la caza y de la pesca. Al primero de ellos tuvo que renunciar rápidamente, debido a que los animales montaraces que solían perseguir en su adolescencia, se habían retirado por el avance de los nuevos poblados y también por la forma indiscriminada con la que finalmente los diezmaron. Solo le quedaban los recuerdos de aquellas tardes en el río junto a su hermano, donde acuñaron a fuerza de silencios una complicidad imposible de quebrantar, más allá de la muerte. Es por ello que cada vez que se internaba en el Paraná, era como volver a estar en contacto con aquellos nostálgicos días, en los que alguna vez sintió algo parecido a la felicidad.

En su pequeña embarcación tenía una lata herrumbrada repleta de miñocas, que por el calor sofocante se habían achicharrado totalmente. Vanos fueron sus esfuerzos por conservarlas vivas en ese recipiente con tierra y a la sombra de unas hojas de banano. A su diestra y ensartada en un agujero, permanecía inmóvil su caña desde que había comenzado aquella jornada.

-Tengo que revisar la carnada -pensó por un instante. Pero rápidamente se distrajo con unos tiros secos que venían desde la costa. Imaginó que sería una de las tantas grescas que se formaban de la nada y que germinaban en la orilla en forma de balaceras entre contrabandistas a veces, o de reyertas entre vecinos en otras. Pero rápidamente una columna de humo denso lo persuadió de lo errado de su argumento. Los tacuarales que rodeaban la casa en la que había vivido un tal Quiroga ardían haciendo estallar el aire comprimido en su interior, como si fueran bombas de estruendo. El trepidar de aquellas varas exhibía una dantesca vista desde el río y como único y privilegiado espectador recordó que no llovía desde los últimos días de noviembre. El paisaje, que en ese lugar siempre estaba pintado por mil colores de verdes, desde varias semanas atrás era una pátina amarilla por la sequía y en minutos estaría teñido por un tizne lúgubre con olor a muerte.

-Que gente de mierda. Hacer fuego con esta seca es criminal –reflexionó, intuyendo que el origen del siniestro se debía a la quema de capueras o rozados, que es una práctica muy común en Misiones. Everaldo no era una persona iracunda, pero lo sublevaba la falta de sentido común. La última vez que fue al pueblo para aprovistarse a fin de año, había escuchado que ya no quedaban más pasturas y que el ganado se estaba muriendo por la falta de comida y de agua. ¡Hasta los yerbales estaban secándose! Y a pesar de todas las recomendaciones que se multiplicaban en la radio, la gente nunca terminaba de entender la gravedad de aquellos hechos.

-Cuando estemos bien cagados de hambre y de sed, ahí recién van a entender –se quejaba.

Por un instante la canoa permaneció inmóvil en un pequeño remanso del río. Eran como las cuatro de la tarde cuando se percató de que todavía no había comido y pensó que ese ayuno involuntario era una forma de penitencia autoinfligida por no haber pescado nada. Desenvolvió cuidadosamente un paquete de papel, del cual extrajo un pedazo de chorizo ahumado y dos galletas. Con un pequeño cuchillo cortó todo salomónicamente en mitades e improvisó lo que sería su almuerzo. Para no atragantarse, lubricó aquella ingesta con un poco de caña, que a esa altura del día y por el calor, le quemó las tripas más de lo acostumbrado. Entre mordiscos y sorbos aprovechó para revisar el anzuelo que salió pelado del agua. Con paciencia enhebró las lombrices disecadas y tiró nuevamente la lineada, pero en esta ocasión un poco más lejos y en sentido contrario al de la última vez. Reservó un poco de galleta para cebar a unas mojarritas cuando estuviera más cerca de la costa, y luego atraparlas con una red que se había fabricado a partir de una argolla de metal y una bolsa de cebollas. ­

-Si no pasa nada con las miñocas, cambio de carnada en un rato -pensó mientras el sol implacable enfilaba camino a su despedida.

Eran como las seis de la tarde cuando cayó en la cuenta del fracaso de su jornada. De repente la caña se dobló casi hasta rozar el agua en un movimiento frenético que le hizo pensar que no todo estaba perdido. Luchó un rato soltando hilo y volviendo a tirar de él, hasta que pensó que tenía firme a su presa. En el último intento pegó un golpe en seco, con la ilusión de vencer a su tenaz oponente. En ese preciso instante la lineada se cortó y con ella las esperanzas de cualquier tipo de recompensa por tantas horas de paciente espera.

-Hoy fue un día para el olvido -dijo murmurando mientas se acostaba en el piso de la embarcación.

Después de un largo rato y con los ojos aún clavados en el cielo plomizo, sintió que unas gotas caían lentamente mojando su rostro reseco por el sol. Se quitó el sombrero y lo puso a un costado para asegurase de que no fuera una salpicadura de algún pez en el río. Las gotas que caían tímidamente primero, ahora envalentonadas, eran como dagas que se abrían paso luego de tanta furia reprimida. Everaldo permanecía impávido y empapado como si aquello fuera una especie de compensación de último momento para salvar su malograda pesca. Luego del chaparrón se incorporó lentamente, mientras buscaba a tientas los remos que lo conducirían de regreso a la costa. A sus espaldas, en el cielo se dibujaba un arco iris gigante, mientas que su bote dejaba una estela sobre las aguas del río.

Él, que casi no tenía recuerdos de sus padres por haberlos perdido a temprana edad, evocó quizás la única cosa que le había quedado grabada de aquellos días de la niñez. Todas las noches, sentados junto al fogón y en familia, su madre les leía historias de la Biblia, que era el único libro que había en la casa. Por eso cada vez que llovía y el firmamento se teñía con esa franja multicolor, escuchaba a manera de letanía su voz que le susurraba:

-Esa es la firma de Dios en el cielo, con la que renueva la promesa que le había hecho a los hombres de nunca más, después del diluvio, volver a destruir la tierra.

Mirando nuevamente hacia lo alto pensó que el arco iris era como un camino de ida y vuelta. Entonces, con una mezcla de desazón y de esperanza se dio cuenta de que esta vez, la que debía comprometerse era la humanidad.

Inédito. Dacher reside en Leandro N Alem, es productor y realizador de documentales

Marcelo Horacio Dacher