El sector maderero, solicita modificaciones en el sistema de guías digitales del SACVeFOR

sábado 26 de febrero de 2022 | 21:09hs.

Más de cuarenta autoconvocados, entre ellos propietarios y empresas de la foresto industria, aserraderos, obrajes, propietarios de montes nativos de Misiones, se reunieron esta mañana con funcionarios del Ministerio de Ecología, en la casa de la cultura de San Vicente, para exponer la preocupación y retrasos que están teniendo en el sector por las dificultades de trabajar con el sistema SACVEFOR y solicitan varias modificaciones que se adapten a la realidad del sector.

Desde mediados de junio del 2020, el Ministerio de Ecología oficializó el sistema de guías digitales del SACVEFOR, con el objetivo de llevar un mejor monitoreo de la madera que es talada y transportada en el territorio misionero, sin embargo, esta mañana quienes llevan adelante esta actividad, expusieron la inviabilidad de operar con dicho sistema apuntando que, desde hace varios años el sector viene soportando una cantidad de normativas que hacen imposible el desarrollo normal de la actividad.

No obstante, durante el encuentro, estuvieron en concordancia y reconocieron la necesidad de cambios en post del cuidado y control de la actividad "No somos ajenos a los cuidados y el manejo de los bosques que debemos tener en cuenta, en tanto cuando estás implementaciones no se ajustan a la realidad del sector, trae problemas como el desabastecimiento en tiempo y forma de los aserraderos o industrias, complicando la explotación de los montes donde la comunicación es nula, generando inconvenientes con respecto a los recursos humanos que necesitamos para el trabajo", expusieron.

Ante lo expuesto, los autoconvocados firmaron un petitorio donde solicitan de forma urgente seis modificaciones, que permita tanto eficiencia en el trabajo como correcto control administrativo.

Uno de los primeros puntos hace referencia a poder trabajar con volumen en Grupos A, B, C, pudiendo después cada uno utilizarlo en las especies que lo necesita. Permitiendo así una mayor flexibilidad y mejor adaptación a los volúmenes.

En segundo lugar, piden que cada obrajero pueda realizar su propio remito no dependiendo de una oficina administrativa, ya que padecen complicaciones con los días feriado o fin de semana, factores climatológicos y otros que demoran la emisión del mismo.

El tercer punto hace referencia al funcionamiento del sistema, argumentando que existen interrupciones de funcionamiento del mismo siendo necesario que cada uno pueda tener una forma de control de saldos ya que, deben incrementar la cantidad de trabajo en cuanto a los controles que deben realizar y en oportunidades los saldos no están coincidiendo con lo que arroja el sistema.

Como cuarto ítem piden se deje sin efecto la resolución 479 del 02 de diciembre del 2021 donde modifican la Soita y el Gayubira al grupo B, dado que con ese mismo criterio se podría pasar el Cedro al grupo C, asegurando que este tipo de agrupamientos no hacen más que complicar el normal

desenvolvimiento de la actividad.

Como anteúltimo punto, solicitan realizar una base de datos para mantener informado a los que trabajamos en dicha actividad y por sobre todas las cosas tenerlos en cuenta a la hora de experimentar algún cambio.

Y como último punto, piden extender el horario de transporte de madera hasta las 22, ya que a la fecha está permitido desde las 6 a 20.

El acta fue recibido por los funcionarios presentes, quienes analizarán cada uno de los puntos buscando modificaciones que favorezcan a ambas partes.