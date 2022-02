Aumentó la chipa y no se descartan más incrementos

sábado 26 de febrero de 2022 | 3:30hs.

La chipa es un clásico misionero y hace parte del folclore de cada ciudad de la provincia. En Iguazú es muy común encontrar a turistas buscando a los vendedores que tienen sus postas fijas en puntos estratégicos para degustar lo tradicional de la zona. La Ciudad de las Cataratas cuanta con varias chiperías dispersas en diferentes puntos, que hoy se enfrentan el desafío de conseguir los insumos y manejar la suba de precios que repercute en el producto final.

Por ello, hace unos 15 días las chiperías debieron aumentar los precios y no se descartan nuevas subas. La sequía y la ola de calor golpearon fuertemente a la producción de mandioca de la provincia perjudicando a los productores que redujeron considerablemente la fabricación de almidón de mandioca. Es por ello que los distribuidores han limitado la cantidad de bolsas que venden a las chiperías.

Escasez de huevos

Por otra parte la escasez de huevos por la muerte de gallinas por la ola de calor también complica la producción, no solamente por la dificultad para obtener el producto sino la seguidilla de aumentos. Las chiperías de Puerto Iguazú se vieron obligadas a elevar el precio debido al incremento del costo de la materia prima por los factores climáticos que golpearon a la provincia los últimos meses. Hoy la unidad de la chipa tradicional pasó de 60 pesos a 80 y la chipa rellena que estaba 80 hoy se comercializa a 120 pesos.

“Hace una semana aumentamos los precios porque nos está costando conseguir almidón de mandioca, lo que se consigue está mucho más caro y te limitan la cantidad de bolsas que podés comprar, quizás especulan con el precio y producción pero esta situación no nos permite proyectar y contar con stock para trabajar y producir tranquilos. El huevo también aumentó la semana pasada y nuevamente esta semana; y ya nos dijeron que volverá a subir", indicaron desde la Chipería Luján.

Según pudo averiguar este medio, el costo de las bolsa de 25 kilos salía hace 15 días 2.500 pesos y actualmente el costo es de 4.000 pesos.

En tanto la caja de huevo con 20 maples costaba hace dos semanas 3.000 pesos, la semana pasada pasó a valer 4.000 pesos y esta semana alcanzó los 5.500 pesos. Sin contar el aumento debido al combustible de los demás ingredientes necesarios para la elaboración de la chipa.

Ante la consulta de si está previsto otro aumento, desde la chipería indicaron que por el momento no, pero no saben hasta cuando se podrá absorber el incremento ya que los productores no tienen buenas previsiones para los próximos meses.