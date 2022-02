Agudelo 888: “la música urbana no tiene fronteras”

sábado 26 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El exitoso DJ colombiano Daniel Agudelo (24), conocido como Agudelo 888, aseguró que “la música urbana no tiene fronteras” en su expansión internacional y que es la “mixtura lo que, al final de cuentas, la hace más global”.

El DJ dio una entrevista a Télam en el marco de su primera visita a nuestro país en plena expansión de su carrera musical, en esta oportunidad hará una única presentación en Buenos Aires, mañana en la Fiesta Bresh, en el predio de Geba.

Creación pandémica

Agudelo 888, en plena pandemia se propuso “hacer algo para pasar los días de encierro” y así nació ‘#PuestosPalPerreo’: una fiesta virtual con la que cosechó miles de reproducciones en las redes sociales y que luego, con el regreso de la vida nocturna en Colombia, se afianzó en las discotecas.

Y fue así que comenzó a darle impulso internacional a su carrera con importantes giras y eventos en los principales festivales urbanos, compartiendo escenario con estrellas de la talla de J Balvin, Karol G, Sech, Jhay Cortéz y Rauw Alejandro, y cosechando su primera nominación en los Premios Lo Nuestro 2022 como “DJ del Año”, los galardones que otorga la gigante cadena estadounidense-mexicana Televisa Univisión a la excelencia en la música latina.

¿Cómo era tu vida antes de la repentina explosión?

Antes de pasar todo esto, yo trabajaba con mi padre en la empresa familiar, y era de los que tenían su horario de oficina, de ocho a seis de la tarde. Completamente diferente a lo que hago hoy, pero realmente también era muy feliz en ese momento.

¿Y cómo empezó esta historia con #PuestoPalPerreo?

Entrada un poquito la pandemia cerraron todas las empresas en Colombia. Fue asumir que esto era lo normal que íbamos a vivir por un tiempo. Entonces acordamos un pacto de familia, donde cada uno iba a hacer algo para pasar sus días de encierro. Y como yo era el que sabía poner música y tenía equipos para hacerlo, listo, empecé a hacerlo a través de Instagram y terminó siendo una locura. Nos llegaban mensajes de todas partes del mundo, que agradecían el haber encontrado una razón para pasar un rato agradable a través de las pantallas y sin malas noticias.

Ya desde niño estabas relacionado con las bandejas. ¿Cómo fueron esos primeros pasos?

A los ocho años ya me encantaba la música y siempre he sido muy reguetonero. Mi papá había sido DJ en su juventud y después, con el tiempo, un novio de mi hermana que también lo era me traía mucha música nueva. Yo grababa todo y descargaba más y más en mi computadora. En el colegio me iba mal porque me la pasaba viendo tutoriales en YouTube sobre cómo ser DJ. Soy de los que se encierran un poco en modo nerd a aprender.

¿Cuál pensás que ha sido el aporte del sonido de Medellín a la música urbana?

La influencia de Medellín ha sido para todo el mundo, porque incluso muchos puertorriqueños se vinieron acá a comenzar otra vez desde cero. Fue así que Medellín se terminó de convertir casi que en la capital del reguetón y terminó por darle un poquito más de fuerza a Puerto Rico, que nunca la había perdido, pero de algún modo se le volvieron a despertar esas ganas. Y fue así como ya no se trataba sólo de ellos, sino también de los colombianos. Ahora, Argentina está haciendo algo durísimo que creo que muy pocos han hecho. Y es una locura ver cómo va creciendo eso, con influencias de otros países.

¿A qué artistas argentinos tenés dentro de tu radar hoy?

Últimamente estoy muy fan de la música argentina y sólo escucho el TOP50 de Argentina. Tengo ahí a Trueno, Tiago PZK, Duki, María Becerra, Nathy Peluso. También lo conozco a L-Gante. La verdad es que la están rompiendo increíblemente, así que mis respetos para aquellos que están haciendo una nueva cultura argentina.

¿Se ha revitalizado el rol del DJ dentro de esta explosión?

Ciento por ciento. Me parece súper bonito eso. Antes los DJs siempre estaban escondidos, en una esquina o a un lado. Y no estaba mal porque realmente ese era el juego en su momento. Pero ahora, el reconocimiento no es solo para el artista sino también para toda la gente que está trabajando en son de que una canción o un artista funcione. Me da mucha felicidad y orgullo poder demostrar que los DJs pueden ser parte de esos artistas y del movimiento. Yo quisiera que algún día hablen de mí como un referente que llevó el reguetón a otro lugar, como en su momento lo fueron Tiësto o David Guetta en la música electrónica.

Uno de tus referentes es el DJ y productor Martin Garrix. ¿Hay más por explorar en la fusión entre la música electrónica y el sonido urbano latino?

La música se trata de vibraciones y de conectar con la gente aunque no sepas el idioma. Y ellos sí saben hacer eso. Realmente la electrónica sí sabe cómo conectar. Estoy seguro de que el 80% de las personas que escuchan electrónica conectan sin saber lo que están diciendo, porque se conecta con el ‘vibe’ y la energía de la canción. Vamos hacia la fusión de muchos géneros. Para mí, es como el éxito de un plato de comida, que depende de los ingredientes que le pongas. Así como pasó con la comida peruana que terminó llegando a otras ollas, lo mismo pasa con la música: hay afrobeat, urbano, electrónica, música clásica. Es la mixtura de todo lo que, al final de cuentas, la hace más global.