Choque múltiple en el puente internacional dejó daños materiales en cuatro autos

viernes 25 de febrero de 2022 | 16:51hs.

Un choque múltiple ocurrido esta madrugada sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, dejó daños materiales en los cuatro autos involucrados.

El accidente vial, ocurrió pasadas las 2.30 y por causas que se tratan de establecer ocurrió un choque múltiple que involucró a cuatro autos, que estaban esperando para ingresar a la Argentina.

Se trata de un Toyota Rush, dominio NBD-473, una Peugeot Parnet, dominio OWT-628, un Mitsubishi L200, dominio AOB-963, y un Toyota Auris, dominio NBG-572.

ACCIDENTE EN EL PUENTE SAN ROQUE - HABLA OTRO DE LOS INVOLUCRADOS ACCIDENTE EN EL PUENTE SAN ROQUE - HABLA OTRO DE LOS INVOLUCRADOS Publicada por MasEncarnacion en Viernes, 25 de febrero de 2022

Carlos Paz, uno de los conductores involucrados, comentó a Más Encarnación de Encarnación, que “estábamos ultimo en la fila y le digo a mi señora el que viene atrás nos choca, viene muy fuerte y a los segundos siento el golpe desde atrás y empieza dar vuelta con la camioneta, le pego al parabrisas y pierdo el conocimiento. Yo iba con mi señora y mi hija”.

“No veo si venía en la mano contraria o se adelantó pero si vi que venía muy fuerte y que intentó esquivarme, pero me pega en el costado y fue muy fuerte, algo le pasó o no pudo frenar porque estaba mojado por la lluvia, no lo sé”, agregó.

Los test de alcoholemia practicado a los cuatro conductores dieron negativo.