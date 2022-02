Usó el cuaderno de notas del hijo para denunciar a su pareja

viernes 25 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Una madre utilizó el cuaderno de comunicaciones de su hijo para pedir ayuda a la maestra y denunciar que era víctima de violencia de género en Mendoza, y tras la denuncia pudo ser rescatada por personal policial ya que “se pudo actuar rápidamente”, señalaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE) provincial.

“No tenemos registro de un caso parecido, pero se pudo actuar rápidamente y con celeridad y obtener buenos resultados”, dijo a un medio local la inspectora de la Regional Centro de la DGE, María Juana Canilla.

El hecho ocurrió en la tarde

del miércoles, cuando el niño ingresó a la escuela en la localidad mendocina de Godoy Cruz y le entregó el cuaderno de comunicaciones a la docente, quien lo contuvo.

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es (agrega el nombre de su agresor)”, es la nota que escribió la víctima.

Luego de leer la nota, la docente dio aviso a las autoridades de la escuela y activaron el protocolo dispuesto por la DGE y realizaron la denuncia policial correspondiente.

Sobre esto último, Canilla contó: “Los docentes saben que hay indicadores que le están señalando que hay situaciones que pueden estar ocurriendo en las que tienen que estar atentos, y ahí hay que ir derivando las acciones a los organismos que tienen que intervenir”. “En este caso puntual, abrió el cuadernito y vio la nota, no lo dejó pasar, no lo dejó para después, actuó de inmediato, llamó a la directora, la escuela siguió funcionando normalmente y la directora con la maestra activaron con la Policía”, explicó Canilla.