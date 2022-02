Arte para visibilizar la fauna misionera y generar conciencia

viernes 25 de febrero de 2022 | 5:30hs.

Desde siempre, y con más fuerza en los últimos tiempos, resultan valiosas todas aquellas iniciativas que permitan a la población conocer, disfrutar y tomar conciencia sobre la importancia de una convivencia amigable y respetuosa con el medioambiente. Y en San Pedro, la reconocida artista Rosana Maydana trabaja con esmero y pasión en pos de la causa.

Maydana, que hace 12 años vive en Selva Madre, una chacra de 20 hectáreas que preserva un pulmón verde importante para mitigar los efectos del calentamiento global, encuentra en la flora y fauna de la Tierra Colorada su mayor fuente de inspiración. En la última década, sus trabajos estuvieron relacionados al entorno natural, siendo su destaque la pintura plástica en estilos como: acrílico, acuarela y oleos. La artista ilustra especies de la fauna misionera -en especial aquellas que habitan en el municipio- y visibiliza su talento al tiempo que transmite un mensaje de educación ambiental.

Ese bagaje que realmente le permitieron también interiorizarse y conocer en detalle las características de especies de la fauna local, fueron un puntapié para que incursionara también en la pintura digital. De esa manera, crea ilustraciones que luego son utilizadas para distintos tipos de estampas como sublimaciones y etiquetas con un sorprendente realismo.

Fueron dos meses para pintar 10 modelos, siendo el más importante para ella el mono carayá, que resulta casi un símbolo en la localidad. Mientras, el yaguareté es el que se lleva el setenta por ciento de los pedidos y la lista se complementa con el pájaro carpintero, el bailarín castaño, el tapir, la orquídea de chachi, entre otros varios.

“Con este trabajo digital estoy mejorando todo lo que tiene que ver con el plumaje, el pelaje y otros detalles de los animales autóctonos, los protagonistas de la provincia. La propuesta surgió con la idea de proyectar mi arte, siempre trato de que sea estéticamente lindo pero que también tenga ese lado de concientización ambiental, que no sea solo una remera con un animal, sino que represente algo valioso” indicó Maydana en diálogo con El Territorio.

Al mismo tiempo, puso en valor ese lado natural misionero que protagonizan sus más destacadas obras, como el mural que pintó en el museo cacique Bonifacio Maydana “En distintos formatos, con diferentes materiales y tipos de pintura, mis trabajos hablan de la flora y fauna misionera. El resultado que estoy obteniendo con esta iniciativa está siendo muy satisfactorio” aseguró Maydana, dando pie a la excelente repercusión que está teniendo la propuesta desde que dio a conocer las ilustraciones en sus redes sociales, aseverando además que generan un impacto en la sociedad que se interioriza, toma conciencia de las especies en peligro de extinción y valora lo autóctono.

Las ilustraciones son difundidas en las redes y el público puede elegir la impresión más desee o le represente. Es así que están siendo muy bien aceptadas las remeras en impresión sublimación y etiquetas. “Más allá de que sea algo lindo de ver, de llevar puesto, me encanta eso de que estamos visibilizando un animal del lugar y que sirva para concientizar y cuidar”, reflexionó la artista.

Este sería uno de los primeros proyectos con pintura digital que encara, por lo que significó todo un desafío para quien tiene una fuerte inclinación por la pintura manual. Sin embargo, a medida que fue avanzando, le fue agregando su propio estilo a cada pintura logrando también originalidad en cada pieza. Entre los más llamativos se encuentra una impresión real del Yaguareté, que le llevó dos días pintar. La colección digital lograda es un proyecto que más adelante también quedará plasmado en los lienzos a través de la pintura manual.

“Plasmar el pelaje o las plumas de los animales me llevó mucho más tiempo que el animal en sí. Porque se trabaja, la luz y la sombra, el volumen y el aspecto real; sino queda como en un plano chato -que no está mal pero es otra cosa-. Ese trabajo es arduo y me sentí satisfecha con el resultado de algo nuevo que lo sumo a todo lo demás que ofrezco con el arte”, acotó.

Con el producto final encaminado, restaba definir un modelo de empaque y es donde se fusiona otra de las miradas ecológicas de la artista. Lejos de las bolsas plásticas o de papel, que también podían ser reciclables, estos paquetes son de los más originales y permiten apreciar el producto: se tratan de botellas plásticas de diferentes tamaños que fueron recicladas para su reutilización. Para cada “paquete” se diseñaron también tapas especiales para guardar las remeras de una manera vistosa, elegante y amigable con el medio ambiente.

Para esa parte del proyecto se sumó Marcelo Gutiérrez, esposo de Rosana, como colaborador. Él se encarga de confeccionar en madera reutilizable las tapas para el paquete que van con una estampilla y a su vez pueden ser utilizadas como porta vasos o sahumerios.

Su propuesta no sólo busca demostrar su talento artístico sino también demostrar su faceta activista generando conciencia y respeto por nuestro ecosistema.



Para agendar

Colección online

Todo el trabajo de la artista Rosana Maydana, su colección artística y creaciones sublimadas se pueden ver en la página de Instagram @SelvaMadreColecciones, @Rosana.maydana.5 y @SelvaMadreMisionera.