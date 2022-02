La vida de Lali Espósito: de jugar al fútbol a brillar como artista

viernes 25 de febrero de 2022 | 6:00hs.

La carrera artística de Lali Espósito surgió de un error. Cuando tenía diez años, les preguntó a sus padres si podía inscribirse en el casting de un programa llamado Corazones. Tras recibir la negativa, se escapó de su casa, junto a su hermana Ana Laura, y asistió de todas maneras. No obstante, se equivocaron de dirección y terminaron en una audición de Cris Morena, para Rincón de Luz. Más tarde, quedaría seleccionada para interpretar a Malena, su primer papel como actriz.

Desde entonces, pasó su infancia y su adolescencia encarnando diferentes personajes en novelas infantiles: Robertita en Floricienta, Agustina Ross en Chiquititas sin Fin y Marianella Rinaldi en Casi Ángeles. En esa última, integró el grupo musical Teen Angels, con el que realizó giras nacionales e internacionales por España, México, Chile, Brasil, Uruguay, Israel y más.

En 2011, Lali Espósito hizo de Milagros Rivas en la telenovela Cuando Me Sonreís, protagonizada por Facundo Arana y Julieta Díaz. Al año siguiente, debutó en el teatro (interpretó a Abigail Williams en Las Brujas de Salem, en la calle corrientes) y en el cine (tuvo un papel protagónico junto a Mariano Martínez y Federico Amador en La Pelea de mi Vida).

Recién en 2013, año en que formó parte de Solamente Vos, la novela de Adrian Suar y Natalia Oreiro, lanzó de manera oficial su carrera musical como solista con su primera canción, a la que llamó A Bailar.

Nunca más dejaría sus dos grandes pasiones: la actuación y la música. No solo continuó integrando el reparto de varias telenovelas y series (Esperanza Mía, Sandro de América y Sky Rojo), sino que también lanzó discos (Soy en 2016, Brava en 2018 y Libra en 2020) y hasta se animó a ponerse en el rol de jurado en programas televisivos.

Su costado futbolero

“Crecí en una casa de fútbol con un padre profesor, un hermano jugador y también un abuelo director técnico”, contó Lali en una oportunidad. Por eso, no es de extrañar que desde muy chica haya formado un vínculo estrecho con el deporte más popular de la tierra.

Según reveló, de niña era muy “machona” y jugaba al fútbol con los varones. Incluso se metía en las prácticas de fútbol infantil del Club Bristol, donde dirigía su papá, Carlos. “Siempre tuve el sueño de jugar y mi papá no me dejaba. Cuando era chica, entraba en los entrenamientos y él me sacaba. Yo quería ser futbolista no artista”, recordó.

Más tarde, se daría el gusto de jugar al fútbol. En 2016, cuando tenía 24 años, la artista debutó como futbolista amateur en Uspallata, un equipo femenino en el que su hermana mayor, Ana Laura, era la capitana.

Su rol como jurado

Al cine, al teatro, a las novelas televisivas y a su carrera como solista, le sumó en 2018 un nuevo proyecto: su primera experiencia como jurado. Junto a los músicos Wisin y Diego Torres, tuvo la misión seleccionar y luego dirigir a los participantes que se presentaban en Talento Fox para demostrar sus cualidades vocales.

En 2021 llevó su papel de jurado a La Voz Argentina, que se transformó en uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Allí, ocupó junto a Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti los icónicos sillones rojos que se volteaban al presionar un botón, lo que significaba que aprobaban la performance del participante de turno.

Sorprendió a todos

La música es una de las actividades que más ama y por eso, decidió este año dedicarle más tiempo. Lo arrancó con todo. Los fans pudieron disfrutar hasta el momento de tres temas: Disciplina, Diva y Como tú.

La cantante participó de un programa de la televisión español llamado La resistencia. En la entrevista, contó que de chica escuchaba mucho al grupo Mecano, en especial uno de sus éxitos.

“Mi mamá me enseñó a escuchar y comprender las letras. Y hay una de las canciones que más me marcó a mí, me hacía llorar, 6 años tenía”, recordó en el ciclo. Luego, Lali comenzó a cantar Cruz de navajas.

“A las cinco se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café”, interpretó con un parecido a la original.

“Esta parte es tremenda, esto me destruía”, destacó y siguió: “Pero hoy como ha habido redada en 33. Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía, a lo lejos, solo se ve”. El público que se encontraba en el estudio aplaudió y la cantante se convirtió en trending topic. La canción formó parte del disco Entre el cielo y el suelo (1986) de Mecano. Fue compuesta por José María Cano, uno de los integrantes del grupo junto a su hermano Nacho y la cantante Torroja.

Cruz de navajas, una balada pop, habla sobre la infidelidad. La historia de una pareja envuelta en la monotonía y la falta de atención del uno con el otro. La necesidad de cambiar esa situación.

Talentosa, auténtica y sensible; Lali sigue conquistando el mundo con sus virtudes y sus ganas de comerse el mundo.