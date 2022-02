Autorizaron el incremento hasta un 20% en las cuotas de los colegios públicos de gestión privada

jueves 24 de febrero de 2022 | 11:16hs.

El Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (Spepm) estableció que a partir de marzo de este año los institutos de educación pública de gestión privada, con aportes del Estado provincial, podrán incrementar el monto del arancel de la cuota hasta un 20%.

La decisión fue informada ayer por la tarde mediante un comunicado firmado por el director ejecutivo del Spepm, Luis Alberto Bogado, y por Gustavo Lezcano, director general de Control, Gestión y Administración.

El documento establece que “las autoridades deberán presentar al Spepm la declaración jurada del aumento antes del 10 de marzo”.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Gustavo Lezcano dio a conocer detalles de este aumento.

“Venimos de dos años complejos de mucha incertidumbre donde en el caso concreto de la escuela públicas de gestión privada tuvieron que hacer un esfuerzo descomunal para sostener el servicio, contener a la familia y a los alumnos, sumado todo esto la crisis económica”, manifestó Lezcano.

Asimismo el director de control señaló que “a raíz de los acuerdos salariales docentes fijado la semana pasada, se decidió autorizar un 20% de incremento es lo que nosotros consideramos la enseñanza programática, o sea, garantizamos con ese porcentaje la enseñanza de los contenidos oficiales en todos los niveles. Recordemos que bajo la órbita del Spepm tenemos escuelas que abarcan todos los niveles desde el nivel inicial hasta el nivel superior”.

En cuanto los incrementos durante el 2020y 2021, Lezcano explicó que solamente hubo aumento de emergencia, “en medio de la pandemia se fijaron incrementos mínimos sobre todo para socorrer a las organizaciones para que pudiesen mínimamente compensar los gastos fijos. Recordemos que hay gastos que no están financiados y corren por cuenta de la entidad propietaria, por ejemplo un portero, el personal de maestranza no está no está financiado no aparece en la grilla salarial que sucedíamos nosotros, cocinero, por ejemplo no subsidiamos y todo estos conjuntos corren por la entidad propietaria”.

Por último, se indicó que si bien se fijó un aumento del 20% inicial, en julio se analizará la posibilidad de un nuevo aumento, siempre y cuando la situación lo amerite.

“En la resolución firmada dice que en julio nos sentaremos a discutir, ver los alcances y el impacto de este incremento y allí se revisará si el aumento fue suficiente o amerita ser revisado hacia arriba”, cerró.