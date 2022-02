Rusia desplegó un ataque sobre Ucrania y la tensión se siente en el mundo entero

Rusia lanzó el jueves un amplio ataque contra Ucrania y empleó ataques aéreos y artillería contra ciudades y bases, mientras los civiles huían en trenes y autos. El gobierno de Ucrania dijo que tanques y tropas rusas habían cruzado la frontera, en una “guerra de gran escala” que podría reescribir el orden geopolítico y cuyas consecuencias se hacían notar en todo el mundo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una gran operación militar en un discurso en el que restó importancia a las sanciones y condenas internacionales e hizo una sombría alusión al arsenal nuclear de su país al amenazar con “consecuencias que nunca han visto” a cualquier país extranjero que intentara interferir.

El jefe de la OTAN dijo que el “brutal acto de guerra” había roto la paz en el continente europeo, mientras la alianza liderada por Estados Unidos movilizaba más tropas hacia el este de Europa.

Las sirenas sonaron en la capital Ucraniana y la gente llenó las estaciones de tren y las carreteras. El gobierno de la antigua república soviética informó de una anticipada invasión desde el este, el norte y el sur y reportó más de 40 muertos y docenas de heridos.

“Una guerra de gran escala ha comenzado en Europa”, dijo el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak. “Rusia no sólo ataca a Ucrania, sino las normas de la vida cotidiana en el mundo moderno”.

Repercusiones en el mundo

Líderes mundiales condenaron el ataque, que podría provocar enormes bajas, derribar el gobierno ucraniano elegido de forma democrática, alterar el equilibrio en Europa alcanzado tras la Guerra Fría y tener un grave impacto económico en todo el mundo que incluiría desde facturas de calefacción más altas a subidas en los precios de los alimentos.

“Hoy despertamos en un mundo diferente”, dijo el ministro alemán de Exteriores, mientras la OTAN acordaba reforzar sus contingentes aéreos, terrestres y marítimos en su flanco oriental, cerca de Ucrania y Rusia.

Los mercados financieros globales se desplomaban y el precio del crudo subía, mientras diferentes gobiernos del mundo preparaban nuevas sanciones tras semanas de esfuerzos fallidos para buscar una solución diplomática. Sin embargo, las potencias internacionales han dicho que no harán una intervención militar para defender a Ucrania.

Palabras desde Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, cortó las relaciones diplomáticas con Rusia y declaró la ley marcial. Las autoridades instaron a la población, que llevaba un tiempo preparándose para una agresión, a no entrar en pánico. Funcionarios ucranianos indicaron que las tropas rusas estaban entrando en ucrania y se oyeron grandes explosiones en la capital, Kiev; Járkiv, en el este, y Odesa, en el oeste.

“Nos enfrentamos a la guerra y el horror. ¿Qué podría ser peor?”, dijo Liudmila Gireyeva, de 64 años, en Kiev. Ella tenía previsto viajar a la ciudad occidental de Lviv y después intentar llegar a Polonia para reunirse con su hija. Putin “será maldecido por la historia, y los ucranianos le maldicen”.

El anuncio de Putin

Después de varias semanas en las que negó que tuviera planes de invadir, Putin aseguró que el ataque era necesario para proteger a civiles en el este de Ucrania, un afirmación falsa que Estados Unidos había pronosticado que usaría para justificar una invasión.

El mandatario ruso acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar la entrada de Ucrania en la OTAN y ofrecer garantías de seguridad a Moscú.

Su portavoz dijo el jueves que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania, sino de “desmilitarizarla”.

“Esta es una invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada”, afirmó Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien acusó a “Rusia de utilizar su fuerza para intentar reescribir la historia”.

Las primeras explosiones

Los ataques comenzaron por aire, pero después la guardia fronteriza ucraniana publicó imágenes de cámaras de seguridad que mostraban una línea de vehículos militares rusos cruzando al territorio bajo control del gobierno ucraniano desde la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Un fotógrafo de Associated Press en Mariupol oyó explosiones y vio a docenas de personas con valijas dirigiéndose a sus autos para abandonar la ciudad. Otro reportero de AP vio los restos de una explosión en Kiev. AP identificó daños en otros puntos de Ucrania.

El ejército ruso afirmó haber inutilizado todas las defensas antiaéreas ucranianas en cuestión de horas y las autoridades europeas declararon el espacio aéreo del país como zona de conflicto activo.

En un principio no fue posible verificar las afirmaciones rusas, ni tampoco las afirmaciones ucranianas de que se habían derribado varios aviones rusos. El sistema antiaéreo ucraniano y su fuerza aérea se remontan a la era soviética y se ven ampliamente superados por la enorme potencia aérea rusa y su arsenal de armas de precisión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió nuevas sanciones para castigar a Rusia por un ataque “no provocado e injustificado”. El mandatario tenía previsto dirigirse a los estadounidenses el jueves tras una reunión del Grupo de los Siete. Se esperaba que el jueves se anunciaran más sanciones.

Zelenskyy instó a los líderes mundiales a prestar asistencia a Ucrania y ayudarla a proteger su espacio aéreo, e instó a sus compatriotas a defender el país. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que “el mundo puede y debe detener a Putin. Este es el momento de actuar”.

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, recomendó a la población de la capital que se quedara en casa salvo que participara en tareas esenciales y les instó a preparar equipajes de emergencia con documentos y artículos de primera necesidad por si debían evacuar.

Anton Gerashchenko, asesor del ministro ucraniano del Interior, dijo en Facebook que el Ejército ruso había lanzado misiles contra centros de mando militares, bases aéreas y depósitos militares ucranianos en Kiev, Járkiv y Dnipro.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que no estaba atacando ciudades, sino que empleaba armas de precisión y “no hay amenaza para los civiles”.

