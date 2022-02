Repudio internacional al ataque militar de Rusia a Ucrania

jueves 24 de febrero de 2022 | 8:56hs.

Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, Francia, Alemania y Gran Bretaña, entre otros, condenaron las acciones militares ordenadas por el presidente ruso Vladimir Putin. "Ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano", afirmó Joe Biden.

La ofensiva militar lanzada este jueves por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania desató una ola de reacciones en el mundo, entre ellas la del presidente estadounidense, Jor Biden; el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que se trató de un "ataque injustificado" de Rusia contra Ucrania" y que Putin "ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano".

En un comunicado, el mandatario agregó que "Rusia sola es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque provocará", insistió Biden, tras asegurar que "el mundo hará responsable a Rusia".

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad dijo que la ofensiva rusa "debe parar ya" e imploró al presidente Putin que "en nombre de la humanidad, lleve de vuelta las tropas a Rusia", tras afirmar que este es "el día más triste" que ha tenido al frente de la ONU.

Under the present circumstances, I must change my appeal:



President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.



This conflict must stop now. — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022

La Unión Europea, por su parte, condenó con fuerza el ataque "injustificado de Rusia en Ucrania". "En estas horas oscuras, nuestros pensamientos están con Ucrania y las mujeres, hombres y niños inocentes que enfrentan este ataque no provocado y temen por sus vidas", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

We call on Russia to immediately stop the violence and to withdraw its troops from Ukraine's territory.



In these dark hours, the European Union stands together with Ukraine and its people.



Read full President @vonderleyen's speech → https://t.co/v8RIHNi8nJ — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 24, 2022

En línea similar, Francia condenó "en los términos más enérgicos el lanzamiento de estas operaciones", y dijo que Rusia "escogió la guerra, según denunció el embajador de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière, según reseñó la agencia de noticias AFP.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Para Berlín, la operación militar rusa es "una violación flagrante" del derecho internacional, según afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.

En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, condenó los "horrendos acontecimientos en Ucrania" y sostuvo que Putin "eligió el camino del derramamiento de sangre y la destrucción al lanzar un ataque no provocado".

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el "ataque irresponsable y no provocado" de Rusia contra Ucrania, y alertó que ponía "incontables vidas en riesgo.

"Condeno con fuerza el ataque irresponsable y no provocado de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles. Una vez más, a pesar de nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos para comprometernos en la diplomacia, Rusia ha escogido el camino de la agresión contra un país independiente y soberano", declaró Stoltenberg en un comunicado.

Aseguró que "la OTAN hará todo lo que sea necesario para proteger y defender a todos sus aliados".

#NATO Allies condemn in the strongest possible terms #Russia’s horrifying attack on #Ukraine, which is entirely unjustified & unprovoked. Our thoughts are with the people of Ukraine. Russia's actions pose a serious threat to Euro-Atlantic security. https://t.co/1MD6Y8SlGq — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

Por su parte, el jefe del Gobierno italiano, Mario Draghi, calificó el ataque ruso contra Ucrania de "injusto e injustificable" y garantizó que la Unión Europea (UE) y la OTAN trabajarán para dar una respuesta inmediata.

"El Gobierno italiano condena el ataque de Rusia contra Ucrania. Es injusto e injustificable. Italia está junto al pueblo e instituciones ucranianos en este momento dramático", dijo Draghi en un comunicado.

En Ucrania, el canciller Dmytro Kuleba calificó la operación como una "guerra de agresión", dijo que su país "se defenderá y vencerá", y remarcó que "el mundo puede y debe frenar a Putin".

"La hora de actuar es esta", indicó Kuleba en un mensaje que emitió a través de la red social Twitter.