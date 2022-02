Crece la tensión en el puente por la mafia de los adelantamientos

jueves 24 de febrero de 2022 | 6:07hs.

Una pelea entre automovilistas paraguayos en la mañana de ayer, sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz evidenció un problema recurrente: el negocio del adelantamiento en la fila de vehículos para llegar a Posadas. Por ello, ayer un grupo de personas que esperaba en su lugar se indignó por el pase de otro vehículo, lo que propició un intenso cruce verbal y de puños.

El paso entre Encarnación y la capital misionera a veces genera una demora de varias horas -hasta 4 horas en este momento- y esto dio lugar a la creación de un servicio de cruce exprés (en principio) entre paseros paraguayos. Así los viajantes frecuentes dejan un lugar libre para un vehículo conocido que trabaje con ellos o alguien que esté dispuesto a pagar unos 300.000 guaraníes u 8.500 pesos para adelantar su cruce.

El concejal encarnaceno Andrés Morel, comentó ayer en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM, que descubrió recientemente la operatoria de grupos que se dedican a dejar “huecos” para que otros paseros o personas que paguen el privilegio puedan llegar más rápido a Posadas.

“Las denuncias sobre quienes permiten estás prácticas siempre apuntan a la marina y a la policía de tránsito. Pero vemos que también hay un grupo de paseros que tienen una modalidad de adelantamiento muy difícil de evitar, ya que están muy bien organizados y coordinados por grupos de Whatsapp. Estos autos dejan un espacio libre y cuando consiguen que alguien pague el privilegio, ese auto va saltando lugares para llegar más rápido a Posadas”, explicó el concejal encarnaceno.

Espera angustiante e injusta

Recordó que personalmente pudo atestiguar cómo se realizan en el puente los adelantamientos.

“Cuando me tocó estar en el puente, tardé unas 4 horas en llegar a Posadas. En ese lapso vi cómo varios vehículos se iban adelantando o saltando lugares. Lo hacen de una forma muy coordinada. Seguramente de esta forma habrá personas que tardarán una hora o menos en cruzar, mientras el resto debemos esperar”, recordó.

Observó que más allá del problema con los adelantamientos es urgente agilizar el paso por la vía internacional entre Posadas y Encarnación.

“Lastimosamente cuando se crean estas obstrucciones se generan también las avivadas. Tendríamos que ver de qué forma se puede agilizar el cruce para que no haya tantos perjudicados. Hay mucha gente en Encarnación que quiere visitar Posadas porque tienen parientes o vienen a la ciudad por otras razones además de la conveniencia comercial”, analizó el edil encarnaceno.

Compra de combustible

También refirió que el principal motivo del cruce es la compra de combustibles y de productos de primera necesidad.

“Es evidente que conviene comprar el combustible en Argentina ya que está un 40% más barato que lo que cuesta en Encarnación. También son más baratos los productos de supermercados. Pero más allá de esto, creo que en general al comercio de Posadas le conviene que vayan más encarnacenos a dejar sus divisas, es algo que se debería aprovechar y no entorpecer como se está haciendo ahora”, comentó.

Remarcó que “las demoras para cruzar son malas porque generan estos problemas de que la gente se pelea o perjudica a otros para tratar de hacer un negocio. Si se agiliza el paso estas prácticas van a ir desapareciendo”, concluyó el edil de Encarnación.



Sube la nafta en Paraguay

En el vecino país esperan otra suba para los combustibles de unos 500 guaraníes por litro. Vale recordar que hubo subas hace menos de un mes, pero por el constante ascenso del precio internacional del crudo, las expendedoras en Paraguay deberán actualizar precios. “Después de la pandemia, los precios vienen en alta, y muy en alta. Hay estudios que indican que el precio se mantendría arriba de los U$S 100 del crudo, eso haría que el precio suba”, comentó a medios paraguayos el empresario Luis Ortega, representante de la firma Shell en Paraguay. Observó que los valores del petróleo son muy inestables y que no podrán contener una fuerte suba. “A lo mejor la semana que viene explota el precio, se dispara, y no vamos poder hacer nada”, alegó. El último aumento del combustible se dio el pasado 29 de enero, en el que la mayoría de las firmas, aumentó en G. 600 por litro (17 pesos). Con esto, el precio del combustible ya subió G. 2.400 (68 pesos) en un año, lo que va a cambiar nuevamente en los próximos días. Dependiendo de la calidad y marca, la nafta en Encarnación se consigue entre 240 y 260 pesos por litro.

